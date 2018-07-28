قرارات جديدة.. الرئيس التونسي ينهي مهام عدد من المسؤولين

بعد إعفاء المشيشي من رئاسة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم الثلاثاء عددًا من القرارات الجديدة، تضمنت إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، وعدد من المسؤولين، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، أنهى الرئيس التونسي مهام كل من الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، وعدد من المكلفين بمأمورية ديوان رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.

وتأتي هذه القرارات بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي، التي تضمنت إعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة، وتجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه.

وأصدر سعيد أمس الاثنين أمرًا رئاسيًّا بإعفاء المشيشي رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.