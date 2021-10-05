مختص سيبراني: احذروا شائعات "آبل باي".. ادفع بالجوال واستمتع بلا خوف

قال: مشاكل واتساب وإنستقرام ليس لها أي دخل في بطاقاتك وفلوسك

أكد المختص في الأمن السيبراني عبدالرحمن الداعج عدم صحة الشائعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة حول وجود ثغرة أمنية في تطبيق الدفع الإلكتروني "آبل باي"، تتيح للمحتالين تجاوز عوامل الحماية والأمن، والقيام بتحويل الأموال من حساب المستخدم دون علمه.

وكتب "الداعج" عبر حسابه في "تويتر" مفندًا الشائعات: "بطاقاتك في Apple Pay مخزنة فقط على جوالك وليست على الإنترنت. والدليل على أنك عادي تقدر تسدد حتى من دون واي فاي أو شبكة جوال".

مضيفًا: "اللي حذف بطاقاته من Apple Pay بناءً على شائعات من غير مختصين وباحثين عن شهرة. الله يعينك بترجعها كلها واحدة واحدة".

وأشار إلى عدم علاقة الأعطال الأخيرة في "فيسبوك" و"واتساب" بهذه الشائعات، إذ ذكر: "وقت المشاكل تكثر الشائعات والكذبات، باختصار ما يحتاج تخاف من Apple Pay ولا تشيل بطاقاتك ولا شيء.. كله كلام من غير مختصين وشائعات.. ادفعوا بالجوال واستمتعوا من دون خوف". متابعًا: "مشاكل واتساب وإنستقرام مالها أي دخل في بطاقاتك وفلوسك".

وبحسب وسائل إعلامية، فقد حذر خبراء من جامعتي "برمنجهام" و"سوري"، من إمكانية استغلال ثغرة أمنية بتطبيق "آبل باي"، والقيام بتعاملات مالية عبر هاتف "آي فون" الخاص بالمستخدم حتى وهو موجود داخل حقيبته ودون أن يعرف ما يتم، وهو ما أثار تخوف الكثيرين، ودفعهم إلى إلغاء التطبيق.