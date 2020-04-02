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أستراليا تُقرر منع تصدير المواد التي تُستخدم في احتواء تفشي كورونا

وزير الداخلية: عقوبة مخالفة هذا القرار تصل إلى خمس سنوات سجن

قررت الحكومة الفيدرالية الأسترالية، منع تصدير المواد التي تُستخدم في احتواء تفشي فيروس كورونا؛ مثل الكمامات ومعقم اليدين وغيرها من المواد الطبية.

وأعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون، أن قوة حماية الحدود والجمارك سيصادرون تلك المواد من جميع منافذ أستراليا وسيتم إرسالها إلى المخزون الوطني المستخدم في مكافحة الفيروس؛ موضحًا أن عقوبة مخالفة هذا القرار يمكن أن تصل إلى خمس سنوات سجن.

يأتي هذا القرار بعد أن كشفت تقارير صحفية عن شركة تصدير في مدينة ملبورن، تقوم بجمع تلك المواد من الأسواق الأسترالية لتصديرها إلى الصين.

فيروس كورونا الجديد أستراليا

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أستراليا تُقرر منع تصدير المواد التي تُستخدم في احتواء تفشي كورونا
سبق

قررت الحكومة الفيدرالية الأسترالية، منع تصدير المواد التي تُستخدم في احتواء تفشي فيروس كورونا؛ مثل الكمامات ومعقم اليدين وغيرها من المواد الطبية.

وأعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون، أن قوة حماية الحدود والجمارك سيصادرون تلك المواد من جميع منافذ أستراليا وسيتم إرسالها إلى المخزون الوطني المستخدم في مكافحة الفيروس؛ موضحًا أن عقوبة مخالفة هذا القرار يمكن أن تصل إلى خمس سنوات سجن.

يأتي هذا القرار بعد أن كشفت تقارير صحفية عن شركة تصدير في مدينة ملبورن، تقوم بجمع تلك المواد من الأسواق الأسترالية لتصديرها إلى الصين.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
08:47 AM

أستراليا تُقرر منع تصدير المواد التي تُستخدم في احتواء تفشي كورونا

وزير الداخلية: عقوبة مخالفة هذا القرار تصل إلى خمس سنوات سجن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قررت الحكومة الفيدرالية الأسترالية، منع تصدير المواد التي تُستخدم في احتواء تفشي فيروس كورونا؛ مثل الكمامات ومعقم اليدين وغيرها من المواد الطبية.

وأعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون، أن قوة حماية الحدود والجمارك سيصادرون تلك المواد من جميع منافذ أستراليا وسيتم إرسالها إلى المخزون الوطني المستخدم في مكافحة الفيروس؛ موضحًا أن عقوبة مخالفة هذا القرار يمكن أن تصل إلى خمس سنوات سجن.

يأتي هذا القرار بعد أن كشفت تقارير صحفية عن شركة تصدير في مدينة ملبورن، تقوم بجمع تلك المواد من الأسواق الأسترالية لتصديرها إلى الصين.

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