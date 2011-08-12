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بالفيديو .. شاهد لحظات فرح التقاء طفلة تائهة عن والدها بالحج

مركز "تائهين منى" يعيد 10 أطفال من مختلف الجنسيات والأعمار لذويهم

بمشاعر الفرح أظهر مقطع فيديو لحظات فرح التقاء طفلة تائهة عن والدها الحاج بالمشاعر المقدسة، بعد أن أسهم مركز رعاية الأطفال التائهين بمنى في إعادتها لأحضان والديها.

واستطاع مركز رعاية الأطفال التائهين بمشعر منى في إعادة 10 أطفال مفقودين من مختلف الجنسيات والأعمار لذويهم الحجاج؛ كان أصغرهم طفلة من غانا عمرها 4 أربع سنوات تم إعادتها لذويها بعد 24 ساعة من احتضانها في المركز.

ويقوم مركز رعاية الأطفال التائهين بمشعر منى باستقبال الأطفال التائهين بروح الأمومة، والتخفيف من فزعهم، والرفع بأسمائهم وأوصافهم وجنسياتهم تقديم الوجبات الغذائية والألعاب لهم واحتضانهم والاعتناء بهم، حيث تم توفير مكان مهيأ بكامل التجهيزات من استقبالهم حتى يتم الاستهداء لأهليهم.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. شاهد لحظات فرح التقاء طفلة تائهة عن والدها بالحج
سبق

بمشاعر الفرح أظهر مقطع فيديو لحظات فرح التقاء طفلة تائهة عن والدها الحاج بالمشاعر المقدسة، بعد أن أسهم مركز رعاية الأطفال التائهين بمنى في إعادتها لأحضان والديها.

واستطاع مركز رعاية الأطفال التائهين بمشعر منى في إعادة 10 أطفال مفقودين من مختلف الجنسيات والأعمار لذويهم الحجاج؛ كان أصغرهم طفلة من غانا عمرها 4 أربع سنوات تم إعادتها لذويها بعد 24 ساعة من احتضانها في المركز.

ويقوم مركز رعاية الأطفال التائهين بمشعر منى باستقبال الأطفال التائهين بروح الأمومة، والتخفيف من فزعهم، والرفع بأسمائهم وأوصافهم وجنسياتهم تقديم الوجبات الغذائية والألعاب لهم واحتضانهم والاعتناء بهم، حيث تم توفير مكان مهيأ بكامل التجهيزات من استقبالهم حتى يتم الاستهداء لأهليهم.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
10:02 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
01:06 AM

بالفيديو .. شاهد لحظات فرح التقاء طفلة تائهة عن والدها بالحج

مركز "تائهين منى" يعيد 10 أطفال من مختلف الجنسيات والأعمار لذويهم

A A A
مسلّم الهواملة - بعثة المشاعر المقدّسة
3
15,465

بمشاعر الفرح أظهر مقطع فيديو لحظات فرح التقاء طفلة تائهة عن والدها الحاج بالمشاعر المقدسة، بعد أن أسهم مركز رعاية الأطفال التائهين بمنى في إعادتها لأحضان والديها.

واستطاع مركز رعاية الأطفال التائهين بمشعر منى في إعادة 10 أطفال مفقودين من مختلف الجنسيات والأعمار لذويهم الحجاج؛ كان أصغرهم طفلة من غانا عمرها 4 أربع سنوات تم إعادتها لذويها بعد 24 ساعة من احتضانها في المركز.

ويقوم مركز رعاية الأطفال التائهين بمشعر منى باستقبال الأطفال التائهين بروح الأمومة، والتخفيف من فزعهم، والرفع بأسمائهم وأوصافهم وجنسياتهم تقديم الوجبات الغذائية والألعاب لهم واحتضانهم والاعتناء بهم، حيث تم توفير مكان مهيأ بكامل التجهيزات من استقبالهم حتى يتم الاستهداء لأهليهم.

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