فيديو مرعب.. شرطي في مواجهة نمر بأحد شوارع أمريكا

الشرطة تبحث عن النمر وصاحبه متهم بجريمة قتل

في لقطة غريبة ومرعبة بأحد شوارع ولاية تكساس الأمريكية، وقف شرطي أمريكي موجهاً مسدساً نحو نمر كان يقف في المقابل حذراً، حتى ظهر الشاب صاحب النمر، وأمسكه من القيد، وقد طلب الشرطي من الشاب أن يذهب بالنمر إلى الداخل، إلا أن الشاب فر بالنمر داخل سيارة بعد وصول الشرطة وذهب به بعيداً.

وحسب موقع " الحرة"، تبحث الشرطة في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية عن شاب يعتقد أنه صاحب نمر عثر عليه وهو يتجول في منطقة سكنية بالمدينة، الأحد.

ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للنمر أثناء تجوله في أحد الشوارع ووقوفه أمام فناء منزل على مرأى من الجيران.

وصاحب النمر شاب يدعى فيكتور كويفاس، 26 عاماً، وكان قد خرج من السجن بكفالة في قضية "قتل متعمد".

وفي لقطة غريبة، وقف شرطي- خارج ساعات الدوام- موجهاً مسدساً نحو النمر الذي وقف في المقابل حذراً، وهنا ظهر الشاب "كويفاس" صاحب النمر، وأمسكه من القيد، وقد طلب الشرطي من الشاب أن يذهب بالنمر إلى الداخل، فيما قام الشرطي بطلب السلطات، إلا أن الشاب فر بالنمر داخل سيارة بعد وصول الشرطة وذهب به بعيداً.

واستطاع الشاب الإفلات من الشرطة بعد مطاردة قصيرة في الشوارع. ووجهت له الشرطة، الاثنين، تهمة التهرب من الاعتقال.

والجدير بالذكر أن امتلاك حيوان بري بغرض اقتنائه كحيوان أليف غير قانوني في تكساس.

رون بورزا، قائد شرطة هيوستن، قال خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، إنه تم إخطار الشرطة بشأن النمر، مساء الأحد، بعد أن تلقى الجيران إشعارات على تطبيق حول وجود الحيوان في الشوارع.

وأظهرت المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي النمر وهو يتجول بحرية في شارع سكني، قبل أن يواجه الشرطي الذي كان بحوزته مسدس، ويظهر فيديو اقتراب النمر منه لكن لم يحدث اشتباك أو إطلاق نار.



وخلال المواجهة التي استمرت نحو خمس دقائق، يمكن سماع الشرطي وهو يصرخ في كويفاس لإعادة الحيوان إلى الداخل.

وقال قائد الشرطة: "شاغلي الرئيسي الآن هو العثور على المتهم والعثور على النمر وألا يؤذيه. لدينا الكثير من الأماكن التي يمكننا فيها أخذ هذا النمر والحفاظ عليه ومنحه بيتاً لبقية حياته".



