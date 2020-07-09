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الحكومة اليمنية تطالب بتدخل دولي عاجل لوضع حد لانتهاكات الحوثيين

رئاسة مجلس الوزراء ندّدت بسلسلة الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها مأرب

طالبت الحكومة اليمنية بتدخّل عاجل من قبل المجتمع الدولي؛ لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بحق المدنيين.

ونددت رئاسة مجلس الوزراء في اليمن بسلسلة الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها مدينة مأرب، من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران التي كان آخرها استهداف منازل الأهالي بحي الشركة السكني بمدنية مأرب الليلة الماضية بصاروخ بالستي.

وبحسب بيان نشرته رئاسة الوزراء على حسابه في "تويتر"، فإن القصف الحوثي أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال وامرأة.

وفي السياق، قالت وزارة حقوق الانسان في الحكومة اليمنية: إن استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين والمناطق المأهولة بالصواريخ البالستية يعد تصعيداً خطيراً، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويقوض جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، وتعد جريمة حرب.

وطالبت الوزارة في بيانه نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، من المجتمع الدولي والمبعوث الأممي ومجلس الأمن والجامعة العربية ودول التحالف العربي والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، توثيق هذه الجرائم والتدخل العاجل لوضع حد لهذه الجرائم البشعة التي ترتكبها المليشيا بحق المواطنين والتي لن تسقط بالتقادم، وفقاً لما جاء في البيان.

ميليشيا الحوثي اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحكومة اليمنية تطالب بتدخل دولي عاجل لوضع حد لانتهاكات الحوثيين
سبق

طالبت الحكومة اليمنية بتدخّل عاجل من قبل المجتمع الدولي؛ لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بحق المدنيين.

ونددت رئاسة مجلس الوزراء في اليمن بسلسلة الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها مدينة مأرب، من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران التي كان آخرها استهداف منازل الأهالي بحي الشركة السكني بمدنية مأرب الليلة الماضية بصاروخ بالستي.

وبحسب بيان نشرته رئاسة الوزراء على حسابه في "تويتر"، فإن القصف الحوثي أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال وامرأة.

وفي السياق، قالت وزارة حقوق الانسان في الحكومة اليمنية: إن استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين والمناطق المأهولة بالصواريخ البالستية يعد تصعيداً خطيراً، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويقوض جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، وتعد جريمة حرب.

وطالبت الوزارة في بيانه نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، من المجتمع الدولي والمبعوث الأممي ومجلس الأمن والجامعة العربية ودول التحالف العربي والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، توثيق هذه الجرائم والتدخل العاجل لوضع حد لهذه الجرائم البشعة التي ترتكبها المليشيا بحق المواطنين والتي لن تسقط بالتقادم، وفقاً لما جاء في البيان.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
12:42 PM

الحكومة اليمنية تطالب بتدخل دولي عاجل لوضع حد لانتهاكات الحوثيين

رئاسة مجلس الوزراء ندّدت بسلسلة الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها مأرب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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طالبت الحكومة اليمنية بتدخّل عاجل من قبل المجتمع الدولي؛ لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بحق المدنيين.

ونددت رئاسة مجلس الوزراء في اليمن بسلسلة الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها مدينة مأرب، من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران التي كان آخرها استهداف منازل الأهالي بحي الشركة السكني بمدنية مأرب الليلة الماضية بصاروخ بالستي.

وبحسب بيان نشرته رئاسة الوزراء على حسابه في "تويتر"، فإن القصف الحوثي أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال وامرأة.

وفي السياق، قالت وزارة حقوق الانسان في الحكومة اليمنية: إن استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين والمناطق المأهولة بالصواريخ البالستية يعد تصعيداً خطيراً، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويقوض جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، وتعد جريمة حرب.

وطالبت الوزارة في بيانه نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، من المجتمع الدولي والمبعوث الأممي ومجلس الأمن والجامعة العربية ودول التحالف العربي والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، توثيق هذه الجرائم والتدخل العاجل لوضع حد لهذه الجرائم البشعة التي ترتكبها المليشيا بحق المواطنين والتي لن تسقط بالتقادم، وفقاً لما جاء في البيان.

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