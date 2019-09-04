بحث ترتيبات مبادرة "استجابة" لعلاج المصابين اليمنيين جراء أحداث عدن وأبين

رفع كشوفات تفصيلية بالجرحى المحتاجين للعلاج في كلٍّ من اليمن وداخل المملكة

التقى مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، بمقر المركز في الرياض اليوم؛ وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر محسن باعوم.



وبحث الطرفان الترتيبات الفنية اللازمة لتنفيذ مبادرة "استجابة" لعلاج المصابين اليمنيين جراء الأحداث المؤسفة في عدن وأبين.



وأعرب "باعوم" عن امتنانه وشكره الكبيرين لصدور التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين لعلاج جرحى الأحداث الأخيرة في كلٍّ من عدن وأبين، وقال: هذه اللفتة الكريمة التي تعودنا عليها من المليك سوف تسهم في تخفيف معاناة كثير من الجرحى.



وأضاف: تم توجيه لجان فنية في المحافظات بأن ترفع كشوفات تفصيلية بالجرحى الذين يحتاجون للعلاج في اليمن، والذين بحاجة للعلاج في المملكة، وستنجز هذه المهمة قريبًا.



وأردف: تسلمنا اليوم دفعة جديدة من أجهزة الأشعة السينية لعدد من المستشفيات، وهي مقدمة من المركز عبر منظمة الصحة العالمية، وستوزع على المحافظات المستحقة بخطة أعدت من وزارة الصحة العامة والسكان.



وأكد أنه رغم الظروف الصعبة والمحن التي نعيشها في هذه الأيام باليمن، فما يزال لدينا مخزون جيد من الأدوية والمستلزمات الطبية ومحاليل غسيل الكلى التي وفرها لنا مركز الملك سلمان.



وأوضح أن المركز غطى 23 محافظة يمنية، كما أسهمت العيادات الطبية التغذوية التابعة للمركز في الحد من انتشار أمراض سوء التغذية، مشيرًا إلى تدشين العمل في مركز الجعدة بمحافظة حجة، إضافة إلى ما هو موجود في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.



وأفاد "باعوم" بأنه سيتم خلال الأسبوعين القادمين تدشين العمل في العيادات الطبية التغذوية بمديريتي صرواح ونهم في محافظة صنعاء.