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صحيفة "بيروفية": "كاريلو" بديلاً للنيجيري "أحمد موسى" في "النصر"

قالت إنه البديل المثالي للاعب النيجيري الذي لم ينل رضا جماهيره

قالت صحيفة ليبرو البيروفية الشهيرة أن اللاعب أندريه كاريلو محترف نادي الهلال المعار له من بنفيكا البرتغالي يعد اللاعب المثالي البديل للنيجيري أحمد موسى الذي لم ينل رضا النصراويين بحسب الصحيفة.

وكانت الصحيفة البيروفية تتحدث عن التنافس المحموم بين إدارتي الهلال والنصر للفوز باللاعب كما تحدثت عن العرض الأولي من الهلال لإدارة بنفيكا وهو ما تم رفضه.

كما تحدثت عن رغبة اللاعب في البقاء في الهلال وأن إدارة النادي سترفع عرضها لنظيرتها في بنفيكا إلى 15 مليون يورو أي ما يعادل 17 مليون دولار لأجل شراء البطاقة الدولية للاعب .

وتحدثت الصحيفة عن الموسم الذي قدمه اللاعب مع الهلال وكيف أنه استحوذ على قلوب المشجعين الهلاليين الذي طالبوا الإدارة بضرورة الإبقاء عليه للموسم القادم على الأقل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحيفة "بيروفية": "كاريلو" بديلاً للنيجيري "أحمد موسى" في "النصر"
سبق

قالت صحيفة ليبرو البيروفية الشهيرة أن اللاعب أندريه كاريلو محترف نادي الهلال المعار له من بنفيكا البرتغالي يعد اللاعب المثالي البديل للنيجيري أحمد موسى الذي لم ينل رضا النصراويين بحسب الصحيفة.

وكانت الصحيفة البيروفية تتحدث عن التنافس المحموم بين إدارتي الهلال والنصر للفوز باللاعب كما تحدثت عن العرض الأولي من الهلال لإدارة بنفيكا وهو ما تم رفضه.

كما تحدثت عن رغبة اللاعب في البقاء في الهلال وأن إدارة النادي سترفع عرضها لنظيرتها في بنفيكا إلى 15 مليون يورو أي ما يعادل 17 مليون دولار لأجل شراء البطاقة الدولية للاعب .

وتحدثت الصحيفة عن الموسم الذي قدمه اللاعب مع الهلال وكيف أنه استحوذ على قلوب المشجعين الهلاليين الذي طالبوا الإدارة بضرورة الإبقاء عليه للموسم القادم على الأقل.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
12:07 AM

صحيفة "بيروفية": "كاريلو" بديلاً للنيجيري "أحمد موسى" في "النصر"

قالت إنه البديل المثالي للاعب النيجيري الذي لم ينل رضا جماهيره

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محمد السيّد - الرياض
11
7,968

قالت صحيفة ليبرو البيروفية الشهيرة أن اللاعب أندريه كاريلو محترف نادي الهلال المعار له من بنفيكا البرتغالي يعد اللاعب المثالي البديل للنيجيري أحمد موسى الذي لم ينل رضا النصراويين بحسب الصحيفة.

وكانت الصحيفة البيروفية تتحدث عن التنافس المحموم بين إدارتي الهلال والنصر للفوز باللاعب كما تحدثت عن العرض الأولي من الهلال لإدارة بنفيكا وهو ما تم رفضه.

كما تحدثت عن رغبة اللاعب في البقاء في الهلال وأن إدارة النادي سترفع عرضها لنظيرتها في بنفيكا إلى 15 مليون يورو أي ما يعادل 17 مليون دولار لأجل شراء البطاقة الدولية للاعب .

وتحدثت الصحيفة عن الموسم الذي قدمه اللاعب مع الهلال وكيف أنه استحوذ على قلوب المشجعين الهلاليين الذي طالبوا الإدارة بضرورة الإبقاء عليه للموسم القادم على الأقل.

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