وقالت وزارة الصحة الماليزية: إن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة اليوم 85 حالة، مما يرفع إجمالي الحالات في ماليزيا إلى 5072.

تراجعت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في ماليزيا اليوم إلى أقل من 100 حالة للمرة الأولى منذ 14 مارس.

للمرة الأولى.. ماليزيا: تراجع الإصابة الجديدة بـ"كورونا" إلى أقل من 100 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-15 تراجعت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في ماليزيا اليوم إلى أقل من 100 حالة للمرة الأولى منذ 14 مارس. وقالت وزارة الصحة الماليزية: إن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة اليوم 85 حالة، مما يرفع إجمالي الحالات في ماليزيا إلى 5072.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 05:12 PM

للمرة الأولى.. ماليزيا: تراجع الإصابة الجديدة بـ"كورونا" إلى أقل من 100 بلغت 85 حالة اليوم.. والإجمالي وصل إلى 5072





A A A





2 مشاركة

تراجعت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في ماليزيا اليوم إلى أقل من 100 حالة للمرة الأولى منذ 14 مارس.

وقالت وزارة الصحة الماليزية: إن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة اليوم 85 حالة، مما يرفع إجمالي الحالات في ماليزيا إلى 5072.