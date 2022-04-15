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للمرة الأولى.. ماليزيا: تراجع الإصابة الجديدة بـ"كورونا" إلى أقل من 100

بلغت 85 حالة اليوم.. والإجمالي وصل إلى 5072

تراجعت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في ماليزيا اليوم إلى أقل من 100 حالة للمرة الأولى منذ 14 مارس.

وقالت وزارة الصحة الماليزية: إن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة اليوم 85 حالة، مما يرفع إجمالي الحالات في ماليزيا إلى 5072.

فيروس كورونا الجديد

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للمرة الأولى.. ماليزيا: تراجع الإصابة الجديدة بـ"كورونا" إلى أقل من 100
سبق

تراجعت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في ماليزيا اليوم إلى أقل من 100 حالة للمرة الأولى منذ 14 مارس.

وقالت وزارة الصحة الماليزية: إن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة اليوم 85 حالة، مما يرفع إجمالي الحالات في ماليزيا إلى 5072.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
05:12 PM

للمرة الأولى.. ماليزيا: تراجع الإصابة الجديدة بـ"كورونا" إلى أقل من 100

بلغت 85 حالة اليوم.. والإجمالي وصل إلى 5072

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في ماليزيا اليوم إلى أقل من 100 حالة للمرة الأولى منذ 14 مارس.

وقالت وزارة الصحة الماليزية: إن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة اليوم 85 حالة، مما يرفع إجمالي الحالات في ماليزيا إلى 5072.

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