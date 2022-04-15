للمرة الأولى.. ماليزيا: تراجع الإصابة الجديدة بـ"كورونا" إلى أقل من 100

تراجعت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في ماليزيا اليوم إلى أقل من 100 حالة للمرة الأولى منذ 14 مارس.
وقالت وزارة الصحة الماليزية: إن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة اليوم 85 حالة، مما يرفع إجمالي الحالات في ماليزيا إلى 5072.
تراجعت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في ماليزيا اليوم إلى أقل من 100 حالة للمرة الأولى منذ 14 مارس.
وقالت وزارة الصحة الماليزية: إن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة اليوم 85 حالة، مما يرفع إجمالي الحالات في ماليزيا إلى 5072.فيروس كورونا الجديد
تراجعت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في ماليزيا اليوم إلى أقل من 100 حالة للمرة الأولى منذ 14 مارس.
وقالت وزارة الصحة الماليزية: إن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة اليوم 85 حالة، مما يرفع إجمالي الحالات في ماليزيا إلى 5072.
تراجعت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في ماليزيا اليوم إلى أقل من 100 حالة للمرة الأولى منذ 14 مارس.
وقالت وزارة الصحة الماليزية: إن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة اليوم 85 حالة، مما يرفع إجمالي الحالات في ماليزيا إلى 5072.