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تضمنت تكليفات وتمديدات.. "تعليم الافلاج" تعلن التشكيلات المدرسية

شملت المرشدين ورواد النشاط وأمناء المصادر بعدد من المدارس

اعتمد مدير "تعليم الأفلاج" الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، أمس الأربعاء، عدة قرارات تضمنت تكليفات جديدة وتمديداً لعدد من المعلمين للعمل ضمن التشكيلات المدرسية للعام الدراسي 1440/ 1441هـ حتى نهايته.

وشملت القرارات تكليف 37 معلماً للعمل وفق التشكيلات المدرسية "مرشدين طلابيين وأمناء مصادر التعلم ورواد النشاط" بعدد من مدارس المحافظة، على ألا يترتب على تفريغهم وجود عجز بالمدرسة.

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تضمنت تكليفات وتمديدات.. "تعليم الافلاج" تعلن التشكيلات المدرسية
سبق

اعتمد مدير "تعليم الأفلاج" الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، أمس الأربعاء، عدة قرارات تضمنت تكليفات جديدة وتمديداً لعدد من المعلمين للعمل ضمن التشكيلات المدرسية للعام الدراسي 1440/ 1441هـ حتى نهايته.

وشملت القرارات تكليف 37 معلماً للعمل وفق التشكيلات المدرسية "مرشدين طلابيين وأمناء مصادر التعلم ورواد النشاط" بعدد من مدارس المحافظة، على ألا يترتب على تفريغهم وجود عجز بالمدرسة.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
12:09 PM

تضمنت تكليفات وتمديدات.. "تعليم الافلاج" تعلن التشكيلات المدرسية

شملت المرشدين ورواد النشاط وأمناء المصادر بعدد من المدارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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اعتمد مدير "تعليم الأفلاج" الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، أمس الأربعاء، عدة قرارات تضمنت تكليفات جديدة وتمديداً لعدد من المعلمين للعمل ضمن التشكيلات المدرسية للعام الدراسي 1440/ 1441هـ حتى نهايته.

وشملت القرارات تكليف 37 معلماً للعمل وفق التشكيلات المدرسية "مرشدين طلابيين وأمناء مصادر التعلم ورواد النشاط" بعدد من مدارس المحافظة، على ألا يترتب على تفريغهم وجود عجز بالمدرسة.

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