النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المطلق": إمامة المرأة لزوجها في صلاة التطوع بالمنزل لا بأس بها

قال: أجازها "الحنابلة" والرسول أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها

قال عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق؛ إنه لا بأس في إمامة المرأة لزوجها وصلاتها به في صلاة التطوع في المنزل، مشيراً في هذا الصدد إلى إذن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأم ورقة أن تؤم أهل دارها، وبأنه عند "الحنابلة" يجوز هذا في التراويح وهي من مفردات المذهب الحنبلي، لكنه مذهب ضعيف.

وفي التفاصيل، أجاب المطلق؛ عن سؤال ببرنامج "ينابيع الفتوى" على إذاعة "نداء الإسلام"، حول حكم إمامة المرأة لزوجها في البيت وصلاتها به في النافلة والتطوع؛ لكونها حافظة وتتقن تلاوة القرآن، بقوله: "ما دام أنها صلاة تطوع وفي البيت وزوجتك أنت، فإن أخذت بهذا فحسن".

وأضاف "إذا كانت إمامة المرأة لزوجها في صلاة التطوع، فلك أن تأخذ برأي (الحنابلة)، وأذن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأم ورقة أن تؤم أهل دارها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المطلق": إمامة المرأة لزوجها في صلاة التطوع بالمنزل لا بأس بها
سبق

قال عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق؛ إنه لا بأس في إمامة المرأة لزوجها وصلاتها به في صلاة التطوع في المنزل، مشيراً في هذا الصدد إلى إذن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأم ورقة أن تؤم أهل دارها، وبأنه عند "الحنابلة" يجوز هذا في التراويح وهي من مفردات المذهب الحنبلي، لكنه مذهب ضعيف.

وفي التفاصيل، أجاب المطلق؛ عن سؤال ببرنامج "ينابيع الفتوى" على إذاعة "نداء الإسلام"، حول حكم إمامة المرأة لزوجها في البيت وصلاتها به في النافلة والتطوع؛ لكونها حافظة وتتقن تلاوة القرآن، بقوله: "ما دام أنها صلاة تطوع وفي البيت وزوجتك أنت، فإن أخذت بهذا فحسن".

وأضاف "إذا كانت إمامة المرأة لزوجها في صلاة التطوع، فلك أن تأخذ برأي (الحنابلة)، وأذن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأم ورقة أن تؤم أهل دارها".

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
12:19 PM

"المطلق": إمامة المرأة لزوجها في صلاة التطوع بالمنزل لا بأس بها

قال: أجازها "الحنابلة" والرسول أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
58
24,718

قال عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق؛ إنه لا بأس في إمامة المرأة لزوجها وصلاتها به في صلاة التطوع في المنزل، مشيراً في هذا الصدد إلى إذن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأم ورقة أن تؤم أهل دارها، وبأنه عند "الحنابلة" يجوز هذا في التراويح وهي من مفردات المذهب الحنبلي، لكنه مذهب ضعيف.

وفي التفاصيل، أجاب المطلق؛ عن سؤال ببرنامج "ينابيع الفتوى" على إذاعة "نداء الإسلام"، حول حكم إمامة المرأة لزوجها في البيت وصلاتها به في النافلة والتطوع؛ لكونها حافظة وتتقن تلاوة القرآن، بقوله: "ما دام أنها صلاة تطوع وفي البيت وزوجتك أنت، فإن أخذت بهذا فحسن".

وأضاف "إذا كانت إمامة المرأة لزوجها في صلاة التطوع، فلك أن تأخذ برأي (الحنابلة)، وأذن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأم ورقة أن تؤم أهل دارها".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,212

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف
بطل الدوري.. في رمضان!!!

بطل الدوري.. في رمضان!!!

وحيد بغدادي
دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

ماجد البريكان
كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

جمعان الكرت
باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة