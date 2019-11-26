"الأرصاد": تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة تبدأ غدًا .. وهنا تفاصيلها

توقعت حالة عدم استقرار وأمطار غزيرة .. وتستمر حتى الجمعة القادمة

أشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بمشيئة الله، إلى تأثر أجواء المملكة العربية السعودية بحالة عدم استقرار على معظم المناطق، بدءًا من يوم الأربعاء غدًا وحتى الجمعة المقبلة.

وتفصيلاً؛ أصدرت الهيئة، تقريرًا مفصلاً عن أسماء المناطق التي تتأثر بالحالة الجوية، والأمطار المتوقعة، وجاءت بالتفصيل على النحو الآتي:

في منطقة مكة المكرمة؛ شملت العاصمة المقدسة والطائف والكامل وميسان وأضم والليث والقنفذة وجدة ورابغ والخرمة وتربة والمويه، حيث توقعت أمطارًا متوسطة في مجملها، تصل إلى غزيرة على المرتفعات والمدن الساحلية الجنوبية، ليومي الأربعاء والخميس.

وفي المدينة المنورة، توقعت أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة، يومي الأربعاء والخميس، شملت الحالة المدينة المنورة ومهد الذهب ووادي الفرع والحناكية والعيص وخيبر والعلا وينبع.

وفي حائل، توقعت أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة يومي الأربعاء والخميس شملت : حائل ومعظم محافظاتها.

وفي القصيم؛ توقعت الأرصاد أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة يومي الأربعاء والخميس شملت بريدة وعنيزة والرس والبكيرية ومعظم محافظات المنطقة.

وفي الجوف شملت الحالة؛ سكاكا والقريات وطبرجل، فيما توقعتها متوسطة في مجملها ليومي الأربعاء والخميس.

وتوقعت الأرصاد أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة على مدينة الحدود الشمالية شملت طريف وعرعر ورفحاء ليومي الأربعاء والخميس.

وفي تبوك توقعت أمطارًا خفيفة إلى متوسطة ليوم الأربعاء فقط على تبوك وتيماء وأملج.

وفي الرياض توقعت أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة يومي الخميس والجمعة، شملت عفيف والدوادمي ومن ثم الرياض العاصمة والمجمعة والزلفي والغاط وشقراء ورماح والخرج والدرعية.

وتوقعت الهيئة في تقريرها تأثر منطقة الشرقية بأمطار متوسطة في مجملها تصل إلى الغزارة على الأجزاء الشمالية للمنطقة يومي الخميس والجمعة، وشملت حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والخفجي والجبيل والدمام والقطيف والأحساء.

وفي عسير توقعت الأرصاد أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة بدءًا من الأربعاء وتمتد حتى يوم الجمعة، شملت أبها وخميس مشيط والنماص وبيشة والمجاردة ومحايل وبارق والبرك ورجال ألمع.

وفي جازان توقعت أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة تبدأ من الأربعاء وتمتد حتى الجمعة، شملت؛ العارضة والدرب وفيفا وهروب وجازان وصبيا والطوال وأبو عريش وفرسان.

وتوقعت الهيئة أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة من يوم الأربعاء وحتى الجمعة، شملت الباحة وبلجرشي وقلوة والمخواة والمندق.