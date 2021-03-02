النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العمري" رئيسًا لوحدة خدمات المستفيدين بمكتبة الملك سلمان المركزية بجامعة سعود

احتفلت وحدة خدمات المستفيدين بمكتبة الملك سلمان المركزية بجامعة الملك سعود، بترقية رئيس الوحدة سعدي بن سعد العمري إلى المرتبة الحادية عشرة.

جاء الحفل برعاية وتشريف كل من الأستاذ الدكتور منصور بن عبدالله الزامل المشرف العام على عمادة شؤون المكتبات، والدكتور عبدالله بن حمود المقرن وكيل العمادة وفهد بن محمد الداود المدير الفني للمكتبة.

وتمنى منسوبو المكتبة للعمري التوفيق في منصبه الجديد.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"العمري" رئيسًا لوحدة خدمات المستفيدين بمكتبة الملك سلمان المركزية بجامعة سعود
سبق

احتفلت وحدة خدمات المستفيدين بمكتبة الملك سلمان المركزية بجامعة الملك سعود، بترقية رئيس الوحدة سعدي بن سعد العمري إلى المرتبة الحادية عشرة.

جاء الحفل برعاية وتشريف كل من الأستاذ الدكتور منصور بن عبدالله الزامل المشرف العام على عمادة شؤون المكتبات، والدكتور عبدالله بن حمود المقرن وكيل العمادة وفهد بن محمد الداود المدير الفني للمكتبة.

وتمنى منسوبو المكتبة للعمري التوفيق في منصبه الجديد.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
12:41 PM

"العمري" رئيسًا لوحدة خدمات المستفيدين بمكتبة الملك سلمان المركزية بجامعة سعود

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
67

احتفلت وحدة خدمات المستفيدين بمكتبة الملك سلمان المركزية بجامعة الملك سعود، بترقية رئيس الوحدة سعدي بن سعد العمري إلى المرتبة الحادية عشرة.

جاء الحفل برعاية وتشريف كل من الأستاذ الدكتور منصور بن عبدالله الزامل المشرف العام على عمادة شؤون المكتبات، والدكتور عبدالله بن حمود المقرن وكيل العمادة وفهد بن محمد الداود المدير الفني للمكتبة.

وتمنى منسوبو المكتبة للعمري التوفيق في منصبه الجديد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,595
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,859
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,435
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,945

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة