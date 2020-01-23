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بالصور.. أسراب طيور "الزرزور" في وصلة رقص مذهلة  بسماء الفالوجة الفلسطينية

قادمة من أوروبا متوجهة إلى النقب لقضاء عدة شهور حتى الربيع

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي طيور "الزرزور"، وهي تتحرك بشكل جماعي بالغ الدقة، بعد أن وصلت إلى بلدة الفالوجة الفلسطينية قادمة من أوروبا، متوجهة إلى النقب لقضاء عدة شهور هناك حتى يحل الربيع.
ويظهر الفيديو سربًا من طيور "الزرزور"، وهم في وصلة رقص مذهلة في سماء إحدى المدن الفلسطينية.
والفالوجة بلدة فلسطينية تقع بين الخليل وغزة والنقب، دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال النكبة، وأقام على أنقاضها مستوطنة "كريات غاد"، طبقًا لـ (RT).
ويتصف "الزرزور" بانتقائه منطقة يلتزم بها طيلة فترة حياته، سواء في موطنه الأصلي أو في مناطق زيارته وهجرته، ويعيش في مناطق زراعية مفتوحة أو سكنية.
وتواظب أسراب "الزرزور" على التحليق بشكل جماعي قبل مغيب الشمس بساعتين، قبل أن تختار مكان المبيت، وتتحرك بشكل متناسق لتخويف الطيور الجارحة التي تتربص بها، ومن أجل الدفء الناجم عن الحركة المتواصلة لمواجهة الأجواء الباردة.

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بالصور.. أسراب طيور "الزرزور" في وصلة رقص مذهلة  بسماء الفالوجة الفلسطينية
سبق

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي طيور "الزرزور"، وهي تتحرك بشكل جماعي بالغ الدقة، بعد أن وصلت إلى بلدة الفالوجة الفلسطينية قادمة من أوروبا، متوجهة إلى النقب لقضاء عدة شهور هناك حتى يحل الربيع.
ويظهر الفيديو سربًا من طيور "الزرزور"، وهم في وصلة رقص مذهلة في سماء إحدى المدن الفلسطينية.
والفالوجة بلدة فلسطينية تقع بين الخليل وغزة والنقب، دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال النكبة، وأقام على أنقاضها مستوطنة "كريات غاد"، طبقًا لـ (RT).
ويتصف "الزرزور" بانتقائه منطقة يلتزم بها طيلة فترة حياته، سواء في موطنه الأصلي أو في مناطق زيارته وهجرته، ويعيش في مناطق زراعية مفتوحة أو سكنية.
وتواظب أسراب "الزرزور" على التحليق بشكل جماعي قبل مغيب الشمس بساعتين، قبل أن تختار مكان المبيت، وتتحرك بشكل متناسق لتخويف الطيور الجارحة التي تتربص بها، ومن أجل الدفء الناجم عن الحركة المتواصلة لمواجهة الأجواء الباردة.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
06:41 PM

بالصور.. أسراب طيور "الزرزور" في وصلة رقص مذهلة  بسماء الفالوجة الفلسطينية

قادمة من أوروبا متوجهة إلى النقب لقضاء عدة شهور حتى الربيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي طيور "الزرزور"، وهي تتحرك بشكل جماعي بالغ الدقة، بعد أن وصلت إلى بلدة الفالوجة الفلسطينية قادمة من أوروبا، متوجهة إلى النقب لقضاء عدة شهور هناك حتى يحل الربيع.
ويظهر الفيديو سربًا من طيور "الزرزور"، وهم في وصلة رقص مذهلة في سماء إحدى المدن الفلسطينية.
والفالوجة بلدة فلسطينية تقع بين الخليل وغزة والنقب، دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال النكبة، وأقام على أنقاضها مستوطنة "كريات غاد"، طبقًا لـ (RT).
ويتصف "الزرزور" بانتقائه منطقة يلتزم بها طيلة فترة حياته، سواء في موطنه الأصلي أو في مناطق زيارته وهجرته، ويعيش في مناطق زراعية مفتوحة أو سكنية.
وتواظب أسراب "الزرزور" على التحليق بشكل جماعي قبل مغيب الشمس بساعتين، قبل أن تختار مكان المبيت، وتتحرك بشكل متناسق لتخويف الطيور الجارحة التي تتربص بها، ومن أجل الدفء الناجم عن الحركة المتواصلة لمواجهة الأجواء الباردة.

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