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"تراحم الباحة" تنظم ملتقى "صحتي النفسية مسؤوليتي"

نظمت لجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة "تراحم الباحة"، ممثلة في القسم النسائي، ملتقى تحت عنوان "صحتي النفسية مسؤوليتي"، والذي استهدف الأسر المستفيدة.

وكانت ضيفة الملتقى الأخصائية النفسية الدكتورة سميرة بنت خالد الغامدي، والذي حظي بحضور عدد من أسر السجناء والمفرج عنهم بالمنطقة، عبر برنامج زووم، وشارك الحضور مديرة التطوع بالأمانة العامة رندا المسعود.

ورحّبت مديرة القسم النسائي بتراحم الباحة أسماء الغامدي، بالدكتورة سميرة الغامدي والمشاركات؛ لافتة إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للجنة والهادفة لتوعية الأسر المستفيدة من خدماتها.

وأشارت أسماء الغامدي إلى أن برنامج التأهيل النفسي لأسر السجناء والمفرج عنهم يشهد تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة على مدار العام.

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"تراحم الباحة" تنظم ملتقى "صحتي النفسية مسؤوليتي"
سبق

نظمت لجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة "تراحم الباحة"، ممثلة في القسم النسائي، ملتقى تحت عنوان "صحتي النفسية مسؤوليتي"، والذي استهدف الأسر المستفيدة.

وكانت ضيفة الملتقى الأخصائية النفسية الدكتورة سميرة بنت خالد الغامدي، والذي حظي بحضور عدد من أسر السجناء والمفرج عنهم بالمنطقة، عبر برنامج زووم، وشارك الحضور مديرة التطوع بالأمانة العامة رندا المسعود.

ورحّبت مديرة القسم النسائي بتراحم الباحة أسماء الغامدي، بالدكتورة سميرة الغامدي والمشاركات؛ لافتة إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للجنة والهادفة لتوعية الأسر المستفيدة من خدماتها.

وأشارت أسماء الغامدي إلى أن برنامج التأهيل النفسي لأسر السجناء والمفرج عنهم يشهد تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة على مدار العام.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
12:40 PM

"تراحم الباحة" تنظم ملتقى "صحتي النفسية مسؤوليتي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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نظمت لجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة "تراحم الباحة"، ممثلة في القسم النسائي، ملتقى تحت عنوان "صحتي النفسية مسؤوليتي"، والذي استهدف الأسر المستفيدة.

وكانت ضيفة الملتقى الأخصائية النفسية الدكتورة سميرة بنت خالد الغامدي، والذي حظي بحضور عدد من أسر السجناء والمفرج عنهم بالمنطقة، عبر برنامج زووم، وشارك الحضور مديرة التطوع بالأمانة العامة رندا المسعود.

ورحّبت مديرة القسم النسائي بتراحم الباحة أسماء الغامدي، بالدكتورة سميرة الغامدي والمشاركات؛ لافتة إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للجنة والهادفة لتوعية الأسر المستفيدة من خدماتها.

وأشارت أسماء الغامدي إلى أن برنامج التأهيل النفسي لأسر السجناء والمفرج عنهم يشهد تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة على مدار العام.

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