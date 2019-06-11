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"الشؤون الإسلامية" تقرر فتح الجوامع قبل الأذان بأربعين دقيقة تفادياً للتزاحم

ضمن البروتوكولات المتعلقة بفتح المساجد والجوامع

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقديم فتح الجوامع لإقامة صلاة الجمعة بجميع مناطق المملكة قبل دخول وقت صلاة الجمعة بأربعين دقيقة، اعتباراً من يوم الغد وحتى إشعار آخر؛ تفادياً للتزاحم، ضمن البروتوكولات التي أقرتها الجهات ذات الاختصاص.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة اليوم لكل فروعها بمناطق المملكة باعتماد تقديم فتح الجوامع بأربعين دقيقة بدءً من يوم غد الجمعة وحتى إشعار آخر، إلحاقاً للتعاميم السابقة التي أقرتها ضمن البروتوكولات المتعلقة بفتح المساجد والجوامع والترتيبات اللازمة لذلك، في إطار جهودها لحماية المصلين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم .

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صلاة الجمعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تقرر فتح الجوامع قبل الأذان بأربعين دقيقة تفادياً للتزاحم
سبق

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقديم فتح الجوامع لإقامة صلاة الجمعة بجميع مناطق المملكة قبل دخول وقت صلاة الجمعة بأربعين دقيقة، اعتباراً من يوم الغد وحتى إشعار آخر؛ تفادياً للتزاحم، ضمن البروتوكولات التي أقرتها الجهات ذات الاختصاص.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة اليوم لكل فروعها بمناطق المملكة باعتماد تقديم فتح الجوامع بأربعين دقيقة بدءً من يوم غد الجمعة وحتى إشعار آخر، إلحاقاً للتعاميم السابقة التي أقرتها ضمن البروتوكولات المتعلقة بفتح المساجد والجوامع والترتيبات اللازمة لذلك، في إطار جهودها لحماية المصلين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم .

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
02:19 PM

"الشؤون الإسلامية" تقرر فتح الجوامع قبل الأذان بأربعين دقيقة تفادياً للتزاحم

ضمن البروتوكولات المتعلقة بفتح المساجد والجوامع

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
19,472

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقديم فتح الجوامع لإقامة صلاة الجمعة بجميع مناطق المملكة قبل دخول وقت صلاة الجمعة بأربعين دقيقة، اعتباراً من يوم الغد وحتى إشعار آخر؛ تفادياً للتزاحم، ضمن البروتوكولات التي أقرتها الجهات ذات الاختصاص.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة اليوم لكل فروعها بمناطق المملكة باعتماد تقديم فتح الجوامع بأربعين دقيقة بدءً من يوم غد الجمعة وحتى إشعار آخر، إلحاقاً للتعاميم السابقة التي أقرتها ضمن البروتوكولات المتعلقة بفتح المساجد والجوامع والترتيبات اللازمة لذلك، في إطار جهودها لحماية المصلين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم .

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