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"البر الخيرية" في الليث تلاحق أحد "السنابيين" بعد نشره معلومات مغلوطة عن رئيسها

تقدمت بشكوى للنيابة العامة ضده.. وإثارة الرأي العام إحدى الدعاوى

تقدمت جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث، بشكوى ضد أحد السنابيين في المحافظة، على خلفية تعرّضه للجمعية وإثارة الرأي العام ضدها، إلى جانب نشر تغريدات مغلوطة حول إعفاء أحد رموزها، رغم بقائه على رأس عمله.

وبحسب رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث عباس بن محمد المهابي، فإن الجمعية تقدمت بشكوى لدى الجهات المختصة في الليث ضد أحد السنابيين بالمحافظة، ومن المقرر أن تحقق النيابة العامة في الشكوى مع المتهم في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وقال "المهابي": "تم رفع شكوى عقب نشر خبر إعفائي من منصب رئيس المجلس في الجمعية رغم أني ما زلت أمارس عملي؛ ولدينا شكوى أخرى ضد أحد السنابيين في المحافظة؛ لتعرضه للجمعية وإثارة الرأي العام ضدها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البر الخيرية" في الليث تلاحق أحد "السنابيين" بعد نشره معلومات مغلوطة عن رئيسها
سبق

تقدمت جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث، بشكوى ضد أحد السنابيين في المحافظة، على خلفية تعرّضه للجمعية وإثارة الرأي العام ضدها، إلى جانب نشر تغريدات مغلوطة حول إعفاء أحد رموزها، رغم بقائه على رأس عمله.

وبحسب رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث عباس بن محمد المهابي، فإن الجمعية تقدمت بشكوى لدى الجهات المختصة في الليث ضد أحد السنابيين بالمحافظة، ومن المقرر أن تحقق النيابة العامة في الشكوى مع المتهم في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وقال "المهابي": "تم رفع شكوى عقب نشر خبر إعفائي من منصب رئيس المجلس في الجمعية رغم أني ما زلت أمارس عملي؛ ولدينا شكوى أخرى ضد أحد السنابيين في المحافظة؛ لتعرضه للجمعية وإثارة الرأي العام ضدها".

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
08:01 PM

"البر الخيرية" في الليث تلاحق أحد "السنابيين" بعد نشره معلومات مغلوطة عن رئيسها

تقدمت بشكوى للنيابة العامة ضده.. وإثارة الرأي العام إحدى الدعاوى

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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7,664

تقدمت جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث، بشكوى ضد أحد السنابيين في المحافظة، على خلفية تعرّضه للجمعية وإثارة الرأي العام ضدها، إلى جانب نشر تغريدات مغلوطة حول إعفاء أحد رموزها، رغم بقائه على رأس عمله.

وبحسب رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث عباس بن محمد المهابي، فإن الجمعية تقدمت بشكوى لدى الجهات المختصة في الليث ضد أحد السنابيين بالمحافظة، ومن المقرر أن تحقق النيابة العامة في الشكوى مع المتهم في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وقال "المهابي": "تم رفع شكوى عقب نشر خبر إعفائي من منصب رئيس المجلس في الجمعية رغم أني ما زلت أمارس عملي؛ ولدينا شكوى أخرى ضد أحد السنابيين في المحافظة؛ لتعرضه للجمعية وإثارة الرأي العام ضدها".

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