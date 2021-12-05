انطلاق فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة حفظ القرآن بنجران على "جائزة خادم الحرمين"

يخوضها البنون والبنات في دورتها الثالثة والعشرين

‫انطلقت صباح اليوم بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، فعاليات التصفيات الأولية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين.

الفعاليات تنظمها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران ويشرف عليها فرع الوزارة بالمنطقة في مقر الفرع، ويشارك فيها 21 متسابقاً ومتسابقة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بنجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي في كلمة توجيهية أثناء حضوره الفعاليات أن هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، ومؤازرة سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، جعلت جل اهتمامها خدمة الإسلام في جميع مجالاته وصوره، والاهتمام بالقرآن الكريم من أعلى وأشرف هذه المجالات.

وأشار إلى التوجيهات السديدة والدعم من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ غير المحدود لإخراج المسابقة وفق تطلعات القيادة الحكيمة.

وخلال جلسات الاستماع للتصفيات الأولية؛ استمعت اللجنة إلى تلاوات عدد من المتسابقين والمتسابقات في أفرع المسابقة التي تستمر فعالياتها لمدة خمسة أيام.