"مجاهدو تربة" يضبطون إثيوبيين وامرأة بحوزتهم مسدس

خلال حملة تفتيشية نفذت صباح اليوم لتعقب مخالفي الأنظمة

ألقت دوريات المجاهدين بتربة القبض على إثيوبيين وامرأة من مخالفي نظامَيْ الإقامة والعمل، وكان بحوزتهم مسدس.

وجاء تنفيذ هذه المهمة تحت إشراف رئيس الدوريات مترك بن محمد السبيعي.

وقد انطلقت القوة الأمنية بمحافظة تربة، صباح اليوم، إلى مواقع عدة، في إطار جهود تعقب مخالفي نظامَيْ الإقامة والعمل.

وباشرت القوة عملية التفتيش في الأماكن التي يُحتمل أن يعمل بها مخالفون، فيما تمركزت نقاط تفتيش لفرض الرقابة الأمنية الصارمة.

وتستهدف هذه الجهود الميدانية مساندة القطاعات الأمنية بالإضافة إلى قيام رجال المجاهدين بالمشاركة في مهام الحج من خلال السيطرة على المنافذ البرية المؤدية لمكة المكرمة، بإشراف ومتابعات ميدانية من مدير عام المجاهدين اللواء منصور الشدي.