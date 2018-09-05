النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مجاهدو تربة" يضبطون إثيوبيين وامرأة بحوزتهم مسدس

خلال حملة تفتيشية نفذت صباح اليوم لتعقب مخالفي الأنظمة

ألقت دوريات المجاهدين بتربة القبض على إثيوبيين وامرأة من مخالفي نظامَيْ الإقامة والعمل، وكان بحوزتهم مسدس.

وجاء تنفيذ هذه المهمة تحت إشراف رئيس الدوريات مترك بن محمد السبيعي.

وقد انطلقت القوة الأمنية بمحافظة تربة، صباح اليوم، إلى مواقع عدة، في إطار جهود تعقب مخالفي نظامَيْ الإقامة والعمل.

وباشرت القوة عملية التفتيش في الأماكن التي يُحتمل أن يعمل بها مخالفون، فيما تمركزت نقاط تفتيش لفرض الرقابة الأمنية الصارمة.

وتستهدف هذه الجهود الميدانية مساندة القطاعات الأمنية بالإضافة إلى قيام رجال المجاهدين بالمشاركة في مهام الحج من خلال السيطرة على المنافذ البرية المؤدية لمكة المكرمة، بإشراف ومتابعات ميدانية من مدير عام المجاهدين اللواء منصور الشدي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مجاهدو تربة" يضبطون إثيوبيين وامرأة بحوزتهم مسدس
سبق

ألقت دوريات المجاهدين بتربة القبض على إثيوبيين وامرأة من مخالفي نظامَيْ الإقامة والعمل، وكان بحوزتهم مسدس.

وجاء تنفيذ هذه المهمة تحت إشراف رئيس الدوريات مترك بن محمد السبيعي.

وقد انطلقت القوة الأمنية بمحافظة تربة، صباح اليوم، إلى مواقع عدة، في إطار جهود تعقب مخالفي نظامَيْ الإقامة والعمل.

وباشرت القوة عملية التفتيش في الأماكن التي يُحتمل أن يعمل بها مخالفون، فيما تمركزت نقاط تفتيش لفرض الرقابة الأمنية الصارمة.

وتستهدف هذه الجهود الميدانية مساندة القطاعات الأمنية بالإضافة إلى قيام رجال المجاهدين بالمشاركة في مهام الحج من خلال السيطرة على المنافذ البرية المؤدية لمكة المكرمة، بإشراف ومتابعات ميدانية من مدير عام المجاهدين اللواء منصور الشدي.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
05:00 PM

"مجاهدو تربة" يضبطون إثيوبيين وامرأة بحوزتهم مسدس

خلال حملة تفتيشية نفذت صباح اليوم لتعقب مخالفي الأنظمة

A A A
متعب البقمي - تربة
5
13,578

ألقت دوريات المجاهدين بتربة القبض على إثيوبيين وامرأة من مخالفي نظامَيْ الإقامة والعمل، وكان بحوزتهم مسدس.

وجاء تنفيذ هذه المهمة تحت إشراف رئيس الدوريات مترك بن محمد السبيعي.

وقد انطلقت القوة الأمنية بمحافظة تربة، صباح اليوم، إلى مواقع عدة، في إطار جهود تعقب مخالفي نظامَيْ الإقامة والعمل.

وباشرت القوة عملية التفتيش في الأماكن التي يُحتمل أن يعمل بها مخالفون، فيما تمركزت نقاط تفتيش لفرض الرقابة الأمنية الصارمة.

وتستهدف هذه الجهود الميدانية مساندة القطاعات الأمنية بالإضافة إلى قيام رجال المجاهدين بالمشاركة في مهام الحج من خلال السيطرة على المنافذ البرية المؤدية لمكة المكرمة، بإشراف ومتابعات ميدانية من مدير عام المجاهدين اللواء منصور الشدي.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,058
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,979
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,882
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,133

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة