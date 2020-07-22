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مقتبِساً خبر "سبق".. محافظ "التدريب التقني والمهني" يشكر وزير التجارة

بشأن إيقاف التدريب تحت مظلة "الغرف التجارية"

قدّم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، شكره إلى وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على دعمه تنظيم التدريب الأهلي، مقتبساً خبر "سبق".

وجاءت تغريدة "الفهيد" على حسابه على "تويتر": "أشكر الوزير ماجد القصبي على دعمه لتوجه المؤسسة نحو تنظيم العملية التدريبية في قطاع التدريب الأهلي ودعم المستثمرين فيه"، مقتبساً خبر "سبق" بعنوان: (إيقاف التدريب تحت مظلة "الغرف التجارية".. ومستثمرون لـ"سبق": يجب ألا تتساوى الفرص").

وأصدرت وزارة التجارة، تعميماً بإيقاف أنشطة التدريب تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، أو الغرف التجارية بالمناطق، ما لم يكن مرخصاً من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ وذلك لدعم الاستثمار في مجال التدريب الأهلي.

جاء ذلك رداً من وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على برقية محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بشأن إيقاف أي تدريب تحت مظلة الغرف التجارية والصناعية؛ إذ إن مظلة التدريب المعتمدة هي المؤسسة.

وأكد عدد من المستثمرين في مجال التدريب الأهلي لـ"سبق" أن القرار ينظِّم العملية التدريبية، ويزيد من كفاءة المخرجات، ويعزز التخصص في مجال حيوي ومهم، ألا وهو التطوير والتنمية البشرية، التي يستثمر فيها العديد من المراكز والمعاهد والأكاديميات، مبينين أن الفرص لا يجب أن تتساوى بين المستثمرين والغرف التجارية.

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مقتبِساً خبر "سبق".. محافظ "التدريب التقني والمهني" يشكر وزير التجارة
سبق

قدّم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، شكره إلى وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على دعمه تنظيم التدريب الأهلي، مقتبساً خبر "سبق".

وجاءت تغريدة "الفهيد" على حسابه على "تويتر": "أشكر الوزير ماجد القصبي على دعمه لتوجه المؤسسة نحو تنظيم العملية التدريبية في قطاع التدريب الأهلي ودعم المستثمرين فيه"، مقتبساً خبر "سبق" بعنوان: (إيقاف التدريب تحت مظلة "الغرف التجارية".. ومستثمرون لـ"سبق": يجب ألا تتساوى الفرص").

وأصدرت وزارة التجارة، تعميماً بإيقاف أنشطة التدريب تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، أو الغرف التجارية بالمناطق، ما لم يكن مرخصاً من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ وذلك لدعم الاستثمار في مجال التدريب الأهلي.

جاء ذلك رداً من وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على برقية محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بشأن إيقاف أي تدريب تحت مظلة الغرف التجارية والصناعية؛ إذ إن مظلة التدريب المعتمدة هي المؤسسة.

وأكد عدد من المستثمرين في مجال التدريب الأهلي لـ"سبق" أن القرار ينظِّم العملية التدريبية، ويزيد من كفاءة المخرجات، ويعزز التخصص في مجال حيوي ومهم، ألا وهو التطوير والتنمية البشرية، التي يستثمر فيها العديد من المراكز والمعاهد والأكاديميات، مبينين أن الفرص لا يجب أن تتساوى بين المستثمرين والغرف التجارية.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
07:00 PM

مقتبِساً خبر "سبق".. محافظ "التدريب التقني والمهني" يشكر وزير التجارة

بشأن إيقاف التدريب تحت مظلة "الغرف التجارية"

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زيد الخمشي - الرياض
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قدّم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، شكره إلى وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على دعمه تنظيم التدريب الأهلي، مقتبساً خبر "سبق".

وجاءت تغريدة "الفهيد" على حسابه على "تويتر": "أشكر الوزير ماجد القصبي على دعمه لتوجه المؤسسة نحو تنظيم العملية التدريبية في قطاع التدريب الأهلي ودعم المستثمرين فيه"، مقتبساً خبر "سبق" بعنوان: (إيقاف التدريب تحت مظلة "الغرف التجارية".. ومستثمرون لـ"سبق": يجب ألا تتساوى الفرص").

وأصدرت وزارة التجارة، تعميماً بإيقاف أنشطة التدريب تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، أو الغرف التجارية بالمناطق، ما لم يكن مرخصاً من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ وذلك لدعم الاستثمار في مجال التدريب الأهلي.

جاء ذلك رداً من وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على برقية محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بشأن إيقاف أي تدريب تحت مظلة الغرف التجارية والصناعية؛ إذ إن مظلة التدريب المعتمدة هي المؤسسة.

وأكد عدد من المستثمرين في مجال التدريب الأهلي لـ"سبق" أن القرار ينظِّم العملية التدريبية، ويزيد من كفاءة المخرجات، ويعزز التخصص في مجال حيوي ومهم، ألا وهو التطوير والتنمية البشرية، التي يستثمر فيها العديد من المراكز والمعاهد والأكاديميات، مبينين أن الفرص لا يجب أن تتساوى بين المستثمرين والغرف التجارية.

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