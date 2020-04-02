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خادم الحرمين الشريفين يطمئن على صحة ولي عهد بريطانيا

في اتصال هاتفي.. بعد أنهى "تشارلز" فترة الحجر الذاتي وتعافيه

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً، اليوم، بولي عهد بريطانيا أمير ويلز الأمير تشارلز، اطمأن خلاله على صحته بعد أن أنهى فترة الحجر الذاتي وتعافيه عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤخراً.
وتم خلال الاتصال، التأكيد على علاقة الصداقة بين المملكة وبريطانيا.
وقد عبر الأمير تشارلز عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره واطمئنانه على صحته، منوهاً بمساعدة المملكة ونقل السياح والحجاج المتواجدين في المملكة إلى بريطانيا قبل حظر الطيران.
كما أشاد ولي عهد بريطانيا، بجهود المملكة في سبيل تخفيف الآثار السلبية على العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا المستجد من خلال قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين.

فيروس كورونا الجديد خادم الحرمين الشريفين ولي عهد بريطانيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين الشريفين يطمئن على صحة ولي عهد بريطانيا
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً، اليوم، بولي عهد بريطانيا أمير ويلز الأمير تشارلز، اطمأن خلاله على صحته بعد أن أنهى فترة الحجر الذاتي وتعافيه عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤخراً.
وتم خلال الاتصال، التأكيد على علاقة الصداقة بين المملكة وبريطانيا.
وقد عبر الأمير تشارلز عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره واطمئنانه على صحته، منوهاً بمساعدة المملكة ونقل السياح والحجاج المتواجدين في المملكة إلى بريطانيا قبل حظر الطيران.
كما أشاد ولي عهد بريطانيا، بجهود المملكة في سبيل تخفيف الآثار السلبية على العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا المستجد من خلال قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
06:37 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
07:17 PM

خادم الحرمين الشريفين يطمئن على صحة ولي عهد بريطانيا

في اتصال هاتفي.. بعد أنهى "تشارلز" فترة الحجر الذاتي وتعافيه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً، اليوم، بولي عهد بريطانيا أمير ويلز الأمير تشارلز، اطمأن خلاله على صحته بعد أن أنهى فترة الحجر الذاتي وتعافيه عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤخراً.
وتم خلال الاتصال، التأكيد على علاقة الصداقة بين المملكة وبريطانيا.
وقد عبر الأمير تشارلز عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره واطمئنانه على صحته، منوهاً بمساعدة المملكة ونقل السياح والحجاج المتواجدين في المملكة إلى بريطانيا قبل حظر الطيران.
كما أشاد ولي عهد بريطانيا، بجهود المملكة في سبيل تخفيف الآثار السلبية على العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا المستجد من خلال قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين.

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