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الدولة الأكثر تضررًا في العالم من كورونا.. الوفيات 38 ألفًا والإصابات 734 ألفًا

إحصاء "جونز هوبكنز": ولاية نيويورك هي المنطقة الأكثر تضررًا في الولايات المتحدة

ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى أكثر من 38900، كما تجاوز عدد المصابين 734 ألف شخص، بحسب آخر الإحصاءات لجامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأحد.

وسجلت ولاية نيويورك (المنطقة الأكثر تضررًا في الولايات المتحدة) وفاة 13157 شخصًا حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" أمس السبت، تسجيل 29980 إصابة جديدة في البلاد، ووفاة ما لا يقل عن 3700 شخص.

وتُعَد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررًا في العالم، وتحتل المرتبة الأولى في عدد الوفيات والإصابات.

وبحسب بيانات الجامعة، تَسبب فيروس كورونا في وفاة 160 ألفًا و700 شخص في مختلف أنحاء العالم، وإصابة مليونين و328 ألف شخص حتى الآن.

كذلك تُعتبر الدول الأوروبية (إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا)، الدول الأكثر تضررًا بعد الولايات المتحدة من تفشي فيروس كورونا.

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الدولة الأكثر تضررًا في العالم من كورونا.. الوفيات 38 ألفًا والإصابات 734 ألفًا
سبق

ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى أكثر من 38900، كما تجاوز عدد المصابين 734 ألف شخص، بحسب آخر الإحصاءات لجامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأحد.

وسجلت ولاية نيويورك (المنطقة الأكثر تضررًا في الولايات المتحدة) وفاة 13157 شخصًا حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" أمس السبت، تسجيل 29980 إصابة جديدة في البلاد، ووفاة ما لا يقل عن 3700 شخص.

وتُعَد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررًا في العالم، وتحتل المرتبة الأولى في عدد الوفيات والإصابات.

وبحسب بيانات الجامعة، تَسبب فيروس كورونا في وفاة 160 ألفًا و700 شخص في مختلف أنحاء العالم، وإصابة مليونين و328 ألف شخص حتى الآن.

كذلك تُعتبر الدول الأوروبية (إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا)، الدول الأكثر تضررًا بعد الولايات المتحدة من تفشي فيروس كورونا.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
08:44 AM

الدولة الأكثر تضررًا في العالم من كورونا.. الوفيات 38 ألفًا والإصابات 734 ألفًا

إحصاء "جونز هوبكنز": ولاية نيويورك هي المنطقة الأكثر تضررًا في الولايات المتحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى أكثر من 38900، كما تجاوز عدد المصابين 734 ألف شخص، بحسب آخر الإحصاءات لجامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأحد.

وسجلت ولاية نيويورك (المنطقة الأكثر تضررًا في الولايات المتحدة) وفاة 13157 شخصًا حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" أمس السبت، تسجيل 29980 إصابة جديدة في البلاد، ووفاة ما لا يقل عن 3700 شخص.

وتُعَد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررًا في العالم، وتحتل المرتبة الأولى في عدد الوفيات والإصابات.

وبحسب بيانات الجامعة، تَسبب فيروس كورونا في وفاة 160 ألفًا و700 شخص في مختلف أنحاء العالم، وإصابة مليونين و328 ألف شخص حتى الآن.

كذلك تُعتبر الدول الأوروبية (إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا)، الدول الأكثر تضررًا بعد الولايات المتحدة من تفشي فيروس كورونا.

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