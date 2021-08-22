النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سوق عكاظ يوفر منصة جديدة للأسر المنتجة.. والمطبخ الجيزاني يشهد إقبالاً كبيراً

الجهات المعنية قدمت الدعم والخدمات للأسر.. وطبّقت أعلى معايير الصحة والسلامة

خصص "سوق عكاظ" منطقة خاصة تجمع أكثر من 40 نوعاً من فنون الطهي التي تقدمها الأسر المنتجة عبر المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك ضمن موسم الطائف.

ويقدم المطعم الجيزاني "تنور زمان" لزوار سوق عكاظ؛ أصنافاً متنوعة من المائدة الجيزانية على أيدي مالكته "أم فيصل" وعائلتها، حيث تواجدت في الطائف قبل بداية الموسم لتشرف بنفسها على بناء التنور المستخدم للطهي لتقدم لمحبي المطبخ الشعبي ما يتوقعونه من نكهات أصيلة.

وتقول مريم العنبري "أم فيصل" إنها بدأت عملها الخاص قبل تسع سنوات، وذلك بعمل خلطاتها الخاصة من بهارات الكبسة المتنوعة وخلطة الماجي الصحية والمصنوعة بالكامل من منتجات محلية وطبيعية والخالية من الملح، وأضافت: "بدايتي الفعلية كانت بإنتاج خلطاتي الخاصة من البهارات وإعداد الأطباق الجيزانية وبيعها من المنزل، ومع الوقت بدأ العمل بالتوسع، فقررنا المشاركة في معارض الأسر المنتجة داخل وخارج المملكة".

وشكّل موسم الطائف فرصة حقيقية لها وللعديد من الأسر المنتجة ورواد الأعمال لتحقيق حلمهم بامتلاك أعمالهم الخاصة والتواصل مباشرة مع العملاء، كمطعمها الذي شهد انطلاقته الأولى من خلال سوق عكاظ، والذي يحظى بإقبال واضح من مرتادي السوق، لنكهاته المميزة وأسعاره المناسبة للجميع، وتفخر بأن عدداً كبيراً من رواد مطعمها من كبار الشخصيات والمسؤولين، ومن أهم الأطباق التي تقدمها الحنيذ، المغش الجيزاني، البرمة، اللحوح والرز المندي.

وتؤكد "أم فيصل" أن الداعم الرئيسي لها هم أفراد أسرتها كونها واجهت العديد من المحبطين في بداية عملها الخاص.

يذكر أن الجهات المعنية في موسم الطائف قدمت الدعم والخدمات المطلوبة للأسر المنتجة المشاركة في سوق عكاظ من الناحية الإدارية، التنظيمية والإشرافية، مع تطبيق أعلى معايير الصحة والنظافة والأمن والسلامة لتقديم أفضل الخدمات للزوار وإعطائهم الفرصة لتذوق النكهات المختلفة لترضي أذواق الزوار حتى نهاية شهر أغسطس الحالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سوق عكاظ يوفر منصة جديدة للأسر المنتجة.. والمطبخ الجيزاني يشهد إقبالاً كبيراً
سبق

خصص "سوق عكاظ" منطقة خاصة تجمع أكثر من 40 نوعاً من فنون الطهي التي تقدمها الأسر المنتجة عبر المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك ضمن موسم الطائف.

ويقدم المطعم الجيزاني "تنور زمان" لزوار سوق عكاظ؛ أصنافاً متنوعة من المائدة الجيزانية على أيدي مالكته "أم فيصل" وعائلتها، حيث تواجدت في الطائف قبل بداية الموسم لتشرف بنفسها على بناء التنور المستخدم للطهي لتقدم لمحبي المطبخ الشعبي ما يتوقعونه من نكهات أصيلة.

وتقول مريم العنبري "أم فيصل" إنها بدأت عملها الخاص قبل تسع سنوات، وذلك بعمل خلطاتها الخاصة من بهارات الكبسة المتنوعة وخلطة الماجي الصحية والمصنوعة بالكامل من منتجات محلية وطبيعية والخالية من الملح، وأضافت: "بدايتي الفعلية كانت بإنتاج خلطاتي الخاصة من البهارات وإعداد الأطباق الجيزانية وبيعها من المنزل، ومع الوقت بدأ العمل بالتوسع، فقررنا المشاركة في معارض الأسر المنتجة داخل وخارج المملكة".

وشكّل موسم الطائف فرصة حقيقية لها وللعديد من الأسر المنتجة ورواد الأعمال لتحقيق حلمهم بامتلاك أعمالهم الخاصة والتواصل مباشرة مع العملاء، كمطعمها الذي شهد انطلاقته الأولى من خلال سوق عكاظ، والذي يحظى بإقبال واضح من مرتادي السوق، لنكهاته المميزة وأسعاره المناسبة للجميع، وتفخر بأن عدداً كبيراً من رواد مطعمها من كبار الشخصيات والمسؤولين، ومن أهم الأطباق التي تقدمها الحنيذ، المغش الجيزاني، البرمة، اللحوح والرز المندي.

وتؤكد "أم فيصل" أن الداعم الرئيسي لها هم أفراد أسرتها كونها واجهت العديد من المحبطين في بداية عملها الخاص.

يذكر أن الجهات المعنية في موسم الطائف قدمت الدعم والخدمات المطلوبة للأسر المنتجة المشاركة في سوق عكاظ من الناحية الإدارية، التنظيمية والإشرافية، مع تطبيق أعلى معايير الصحة والنظافة والأمن والسلامة لتقديم أفضل الخدمات للزوار وإعطائهم الفرصة لتذوق النكهات المختلفة لترضي أذواق الزوار حتى نهاية شهر أغسطس الحالي.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
03:25 PM

سوق عكاظ يوفر منصة جديدة للأسر المنتجة.. والمطبخ الجيزاني يشهد إقبالاً كبيراً

الجهات المعنية قدمت الدعم والخدمات للأسر.. وطبّقت أعلى معايير الصحة والسلامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
4
3,768

خصص "سوق عكاظ" منطقة خاصة تجمع أكثر من 40 نوعاً من فنون الطهي التي تقدمها الأسر المنتجة عبر المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك ضمن موسم الطائف.

ويقدم المطعم الجيزاني "تنور زمان" لزوار سوق عكاظ؛ أصنافاً متنوعة من المائدة الجيزانية على أيدي مالكته "أم فيصل" وعائلتها، حيث تواجدت في الطائف قبل بداية الموسم لتشرف بنفسها على بناء التنور المستخدم للطهي لتقدم لمحبي المطبخ الشعبي ما يتوقعونه من نكهات أصيلة.

وتقول مريم العنبري "أم فيصل" إنها بدأت عملها الخاص قبل تسع سنوات، وذلك بعمل خلطاتها الخاصة من بهارات الكبسة المتنوعة وخلطة الماجي الصحية والمصنوعة بالكامل من منتجات محلية وطبيعية والخالية من الملح، وأضافت: "بدايتي الفعلية كانت بإنتاج خلطاتي الخاصة من البهارات وإعداد الأطباق الجيزانية وبيعها من المنزل، ومع الوقت بدأ العمل بالتوسع، فقررنا المشاركة في معارض الأسر المنتجة داخل وخارج المملكة".

وشكّل موسم الطائف فرصة حقيقية لها وللعديد من الأسر المنتجة ورواد الأعمال لتحقيق حلمهم بامتلاك أعمالهم الخاصة والتواصل مباشرة مع العملاء، كمطعمها الذي شهد انطلاقته الأولى من خلال سوق عكاظ، والذي يحظى بإقبال واضح من مرتادي السوق، لنكهاته المميزة وأسعاره المناسبة للجميع، وتفخر بأن عدداً كبيراً من رواد مطعمها من كبار الشخصيات والمسؤولين، ومن أهم الأطباق التي تقدمها الحنيذ، المغش الجيزاني، البرمة، اللحوح والرز المندي.

وتؤكد "أم فيصل" أن الداعم الرئيسي لها هم أفراد أسرتها كونها واجهت العديد من المحبطين في بداية عملها الخاص.

يذكر أن الجهات المعنية في موسم الطائف قدمت الدعم والخدمات المطلوبة للأسر المنتجة المشاركة في سوق عكاظ من الناحية الإدارية، التنظيمية والإشرافية، مع تطبيق أعلى معايير الصحة والنظافة والأمن والسلامة لتقديم أفضل الخدمات للزوار وإعطائهم الفرصة لتذوق النكهات المختلفة لترضي أذواق الزوار حتى نهاية شهر أغسطس الحالي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,270
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,029
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,989
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,194

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة