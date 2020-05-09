النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القحطاني" للمرتبة التاسعة في الشؤون الإسلامية بالرياض

يتلقى علي بن عبادي حسن القحطاني مساعد مدير عام الموارد البشرية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض، التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته للمرتبة التاسعة بفرع الوزارة بالرياض.

ويعد " القحطاني" من الكفاءات الوطنية المتميزة كما اشتهر بدماثة خلقة وتفانيه وإخلاصه بالعمل الإداري خدمة للدين والمليك والوطن، وقد تقلد العديد من المناصب القيادية بفرع الإسلامية بالرياض.

و"سبق" تتقدم بالتهنئة المقرونة بالدعاء الصادق "للقحطاني" بالتوفيق ومزيدًا من التقدم والنجاح.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"القحطاني" للمرتبة التاسعة في الشؤون الإسلامية بالرياض
سبق

يتلقى علي بن عبادي حسن القحطاني مساعد مدير عام الموارد البشرية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض، التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته للمرتبة التاسعة بفرع الوزارة بالرياض.

ويعد " القحطاني" من الكفاءات الوطنية المتميزة كما اشتهر بدماثة خلقة وتفانيه وإخلاصه بالعمل الإداري خدمة للدين والمليك والوطن، وقد تقلد العديد من المناصب القيادية بفرع الإسلامية بالرياض.

و"سبق" تتقدم بالتهنئة المقرونة بالدعاء الصادق "للقحطاني" بالتوفيق ومزيدًا من التقدم والنجاح.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
10:37 PM

"القحطاني" للمرتبة التاسعة في الشؤون الإسلامية بالرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
44

يتلقى علي بن عبادي حسن القحطاني مساعد مدير عام الموارد البشرية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض، التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته للمرتبة التاسعة بفرع الوزارة بالرياض.

ويعد " القحطاني" من الكفاءات الوطنية المتميزة كما اشتهر بدماثة خلقة وتفانيه وإخلاصه بالعمل الإداري خدمة للدين والمليك والوطن، وقد تقلد العديد من المناصب القيادية بفرع الإسلامية بالرياض.

و"سبق" تتقدم بالتهنئة المقرونة بالدعاء الصادق "للقحطاني" بالتوفيق ومزيدًا من التقدم والنجاح.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,064
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,954
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,232
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,155

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة