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كوريا الجنوبية تسجل 7.622 إصابة جديدة بكورونا.. والصين بلا وفيات إضافية

أكدت كوريا الجنوبية تسجيل 7.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الأربعاء؛ مما يرفع الإجمالي إلى 544.117 إصابة.

كما سجلت البلاد 62 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 4.518 حالة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 100 ألف إصابة مؤكدة.

وذكر بيان من اللجنة أن 69 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا؛ فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

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كوريا الجنوبية تسجل 7.622 إصابة جديدة بكورونا.. والصين بلا وفيات إضافية
سبق

أكدت كوريا الجنوبية تسجيل 7.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الأربعاء؛ مما يرفع الإجمالي إلى 544.117 إصابة.

كما سجلت البلاد 62 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 4.518 حالة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 100 ألف إصابة مؤكدة.

وذكر بيان من اللجنة أن 69 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا؛ فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
08:47 AM

كوريا الجنوبية تسجل 7.622 إصابة جديدة بكورونا.. والصين بلا وفيات إضافية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت كوريا الجنوبية تسجيل 7.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الأربعاء؛ مما يرفع الإجمالي إلى 544.117 إصابة.

كما سجلت البلاد 62 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 4.518 حالة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 100 ألف إصابة مؤكدة.

وذكر بيان من اللجنة أن 69 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا؛ فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

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