فيصل بن فرحان يستقبل وزيرة خارجية السويد
بحثا العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الدولية
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليندي.
وشهد الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية
آن ليندي
وزيرة خارجية مملكة السويد
فيصل بن فرحان يستقبل وزيرة خارجية السويد
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-02-26
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليندي.
وشهد الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
01:03 PM
فيصل بن فرحان يستقبل وزيرة خارجية السويد
بحثا العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الدولية
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليندي.
وشهد الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.