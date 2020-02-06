النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

56 مليون ريال تُنهي مشكلة السيول بمخططي ولي العهد "7 و8" بمكة

لتنفيذ شبكة تصريف للأمطار وعبارات مغلقة بطول 6100م طولي

وقّع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم عقدًا مع إحدى الشركات الوطنية لتنفيذ شبكات تصريف السيول في مخططي ولي العهد "7، 8" جنوبي مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، وقّع أمين العاصمة المقدسة ‫المهندس محمد بن عبدالله القويحص، ‫عقدًا مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة لتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول بمخططات ولي العهد 7 و8 بقيمة إجمالية بلغت (55.923.630) ريالًا.

‫وسيتم إنشاء عبارات مغلقة بطول 6100 متر طولي.

أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة مخطط ولي العهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
56 مليون ريال تُنهي مشكلة السيول بمخططي ولي العهد "7 و8" بمكة
سبق

وقّع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم عقدًا مع إحدى الشركات الوطنية لتنفيذ شبكات تصريف السيول في مخططي ولي العهد "7، 8" جنوبي مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، وقّع أمين العاصمة المقدسة ‫المهندس محمد بن عبدالله القويحص، ‫عقدًا مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة لتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول بمخططات ولي العهد 7 و8 بقيمة إجمالية بلغت (55.923.630) ريالًا.

‫وسيتم إنشاء عبارات مغلقة بطول 6100 متر طولي.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
09:58 AM

56 مليون ريال تُنهي مشكلة السيول بمخططي ولي العهد "7 و8" بمكة

لتنفيذ شبكة تصريف للأمطار وعبارات مغلقة بطول 6100م طولي

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,066

وقّع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم عقدًا مع إحدى الشركات الوطنية لتنفيذ شبكات تصريف السيول في مخططي ولي العهد "7، 8" جنوبي مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، وقّع أمين العاصمة المقدسة ‫المهندس محمد بن عبدالله القويحص، ‫عقدًا مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة لتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول بمخططات ولي العهد 7 و8 بقيمة إجمالية بلغت (55.923.630) ريالًا.

‫وسيتم إنشاء عبارات مغلقة بطول 6100 متر طولي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,381
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,962
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,958
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,500

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة