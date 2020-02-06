56 مليون ريال تُنهي مشكلة السيول بمخططي ولي العهد "7 و8" بمكة

لتنفيذ شبكة تصريف للأمطار وعبارات مغلقة بطول 6100م طولي

وقّع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم عقدًا مع إحدى الشركات الوطنية لتنفيذ شبكات تصريف السيول في مخططي ولي العهد "7، 8" جنوبي مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، وقّع أمين العاصمة المقدسة ‫المهندس محمد بن عبدالله القويحص، ‫عقدًا مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة لتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول بمخططات ولي العهد 7 و8 بقيمة إجمالية بلغت (55.923.630) ريالًا.

‫وسيتم إنشاء عبارات مغلقة بطول 6100 متر طولي.