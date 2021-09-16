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بالفيديو.. حادث شنيع في مول شهير بالقاهرة صباح اليوم

سقوط فتاة من الأدوار العليا ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال

شهد مول شهير في مصر حادثة شنيعة صباح اليوم، حيث فوجئ رواد المول بصوت سقوط فتاة من الأدوار العليا ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.
وطبقًا لوسائل إعلام مصرية محلية، أن الحادث وقع في مول سيتي ستارز نصر بالقاهرة، خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، وتجمع العشرات من رواد حول جثة الفتاة، وتم إبعادهم بمعرفة الأمن الإداري في المكان.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وفاة فتاة في العقد الثالث من عمرها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لكشف غموض الحادث.
وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات الموال لرصد تحركات الفتاة قبل سقوطها للكشف غموض الحادث وللتأكيد من عدم وجود شبه جنائية وراء الحادث، أم مجرد حادث انتحار أو السقوط نتيجة اختلال توازنها.

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بالفيديو.. حادث شنيع في مول شهير بالقاهرة صباح اليوم
سبق

شهد مول شهير في مصر حادثة شنيعة صباح اليوم، حيث فوجئ رواد المول بصوت سقوط فتاة من الأدوار العليا ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.
وطبقًا لوسائل إعلام مصرية محلية، أن الحادث وقع في مول سيتي ستارز نصر بالقاهرة، خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، وتجمع العشرات من رواد حول جثة الفتاة، وتم إبعادهم بمعرفة الأمن الإداري في المكان.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وفاة فتاة في العقد الثالث من عمرها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لكشف غموض الحادث.
وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات الموال لرصد تحركات الفتاة قبل سقوطها للكشف غموض الحادث وللتأكيد من عدم وجود شبه جنائية وراء الحادث، أم مجرد حادث انتحار أو السقوط نتيجة اختلال توازنها.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
05:20 PM

بالفيديو.. حادث شنيع في مول شهير بالقاهرة صباح اليوم

سقوط فتاة من الأدوار العليا ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,307

شهد مول شهير في مصر حادثة شنيعة صباح اليوم، حيث فوجئ رواد المول بصوت سقوط فتاة من الأدوار العليا ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.
وطبقًا لوسائل إعلام مصرية محلية، أن الحادث وقع في مول سيتي ستارز نصر بالقاهرة، خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، وتجمع العشرات من رواد حول جثة الفتاة، وتم إبعادهم بمعرفة الأمن الإداري في المكان.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وفاة فتاة في العقد الثالث من عمرها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لكشف غموض الحادث.
وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات الموال لرصد تحركات الفتاة قبل سقوطها للكشف غموض الحادث وللتأكيد من عدم وجود شبه جنائية وراء الحادث، أم مجرد حادث انتحار أو السقوط نتيجة اختلال توازنها.

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