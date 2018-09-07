النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحسيني يوجه رسالة لإيران: "طبّاخ السم آكله يا أتباع الولي الفقيه"

تعليقاً على حرق قنصلية نظام الملالي في البصرة

علق أمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان الدكتور محمد علي الحسيني حول أحداث حرق القنصلية الإيرانية في البصرة، مؤكداً بأن إيران هي معلمة الهمجية والوحشية.

وقال الحسيني في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: الحمدلله والشكر انقلب السحر على الساحر وصارت طهران تعتبر أن حرق قنصليتها في البصرة عمل همجي وحشي وبعيد عن الأخلاق.

وأضاف الحسيني: هذا يعني أن إيران هي معلمة الهمجية والوحشية عندما أحرقت السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد.. طباخ السم آكله يا أتباع الولي الفقيه.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الحسيني يوجه رسالة لإيران: "طبّاخ السم آكله يا أتباع الولي الفقيه"
سبق

علق أمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان الدكتور محمد علي الحسيني حول أحداث حرق القنصلية الإيرانية في البصرة، مؤكداً بأن إيران هي معلمة الهمجية والوحشية.

وقال الحسيني في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: الحمدلله والشكر انقلب السحر على الساحر وصارت طهران تعتبر أن حرق قنصليتها في البصرة عمل همجي وحشي وبعيد عن الأخلاق.

وأضاف الحسيني: هذا يعني أن إيران هي معلمة الهمجية والوحشية عندما أحرقت السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد.. طباخ السم آكله يا أتباع الولي الفقيه.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
10:29 PM

الحسيني يوجه رسالة لإيران: "طبّاخ السم آكله يا أتباع الولي الفقيه"

تعليقاً على حرق قنصلية نظام الملالي في البصرة

A A A
خالد علي - الرياض
17
15,408

علق أمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان الدكتور محمد علي الحسيني حول أحداث حرق القنصلية الإيرانية في البصرة، مؤكداً بأن إيران هي معلمة الهمجية والوحشية.

وقال الحسيني في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: الحمدلله والشكر انقلب السحر على الساحر وصارت طهران تعتبر أن حرق قنصليتها في البصرة عمل همجي وحشي وبعيد عن الأخلاق.

وأضاف الحسيني: هذا يعني أن إيران هي معلمة الهمجية والوحشية عندما أحرقت السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد.. طباخ السم آكله يا أتباع الولي الفقيه.

شارك برأيك
3
12

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,168
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
47,126
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,948
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,171

كاريكاتير

#مثلث_الشر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة