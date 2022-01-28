"نيسان" تكشف عن "جي تي-آر 50" الحصرية.. والسعر يتجاوز 4 ملايين ريال

من "إيتال ديزاين" وبهيكل مصمم خصيصاً وبنسخ محدودة جداً من السيارة الرياضية

عبدالملك سرور: كشفت شركة "نيسان" اليابانية عن سيارة "جي تي–آر 50" التي تم تصميمها بالتعاون مع شركة "إيتال ديزاين"، وذلك على حلبة "دبي أوتودروم" في إطار جولتها العالمية، وذلك بهيكل مصمم خصيصاً وبنسخ محدودة جداً من السيارة الرياضية، حيث سيتم إنتاج 50 سيارة فقط مستوحاة من هذا النموذج في مختلف أنحاء العالم.

وتتمير السيارة بعناصر ذهبية تمتد عبر عرض المركبة بالكامل. ويتمتع غطاء المحرك ببروز يوحي بمزيد من القوة، وتمتد مصابيح LED الأمامية الرقيقة من قوس العجلة إلى الحافة فوق مداخل التبريد الخارجية.

وتشمل ميزات التصميم الرئيسية سقفاً منخفضاً، ومنافذ تبريد بارزة من طراز "سيف الساموراي" خلف العجلات الأمامية. ويأتي الجناح الخلفي الكبير القابل للتعديل المثبت بدعامتين لاستكمال التصميم العام. ويتوج التصميم الخارجي بطلاء السماوي الرمادي مع لمسات ذهبية متميزة وضعت خصيصاً لهذه المناسبة.

وفي المقصورة الداخلية تم استخدام ألياف الكربون بشكل واسع وبملمسين مختلفين، عبر الكونسول المركزي، ولوحة الأدوات وبطانات الأبواب، وذلك إلى جانب جلد ألكانتارا الأسود والجلود الإيطالية السوداء على المقاعد. وتعكس اللمسات الذهبية المظهر الخارجي في جميع أنحاء المقصورة.

ومن ناحية المحرك 6 سلندر فيأتي بسعة 3.8 لتر والذي يتم تجميعه يدوياً، ويتمتع بقوة تبلغ 720 حصاناً وعزم دوران يبلغ 780 نيوتن/ متر، ويساعد نظام التعليق Bilstein المعدل ونظام مكابح Brembo المطوّر في التعامل مع الطاقة الإضافية فيما تشمل التغييرات المحدثة على وحدات الطاقة في السيارة كلاً من شاحن توربو مزدوج معزز عالي التدفق.

وفي معرض تعليقه على هذا الحدث، قال نائب الرئيس الإقليمي للتسويق والمبيعات نيسان أفريقيا والشرق الأوسط والهند ورئيس نيسان الشرق الأوسط كاليانا سيفاغنانام: "في إطار استمرار تراثنا العريق في رياضة السيارات بمنطقة الشرق الأوسط، نفتخر بتقديم سيارة جي تي-آر 50 الحصرية للعملاء ومحبي رياضة السيارات في المنطقة.

وأضاف "سيفاغنانام" أن سيارة نيسان جي تي-آر تعد واحدة من أكثر السيارات الرياضية شهرة في العالم، وقد نجحت إيتال ديزاين في أخذ سيارة جي تي-آر لمستوى جديد من خلال سيارة جي تي-آر 50، من خلال الأداء الفائق والتصميم المميز والحرفية العالية. إن سيارة جي تي-آر 50 هي التجسيد المثالي لعلامة نيسان والإصدار المحدود جداً لعشاق هذا النوع من السيارات الذين يرغبون في امتلاك أفضل ما تقدمه نيسان".

وأشار إلى أن العملاء الراغبين في اقتناء إحدى السيارات الخمسين التي سيتم إنتاجها، سيتمكنون من اختيار ألوانهم المفضلة. كما سيكون بمقدورهم أيضاً اختيار الألوان والإضافات داخل المقصورة.

إلى هذا سيبدأ سعر نسخة "جي تي – آر 50" المعدلة من "نيسمو" بقوة 720 بي إس، عند 990 ألف يورو قبل احتساب الضرائب وإضافة الخيارات، أي ما يقارب 4.235.000 ريال سعودي.