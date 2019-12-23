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بعد إصابة معلمين وطلاب بـ"كورونا".. مدير تعليم الباحة يوجِّه بتعليق الدراسة الحضورية في إحدى مدارس المنطقة

التعليق يستمر لمدة 5 أيام.. ومراقبة المخالطين وعزلهم لمدة عشرة  أيام

وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة بتعليق الدراسة حضوريًّا بإحدى المدارس التابعة لمكتب تعليم وسط الباحة، واستمرارها عن بُعد عبر منصة مدرستي.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فقد وجَّه الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني، المدير العام لتعليم الباحة بتعليق الدراسة الحضورية في المدرسة؛ لوجود قرابة عشر حالات تأكدت إصابتها بفيروس كورونا بين معلمي وطلاب المدرسة.

يأتي هذا بعد شخوص لجنة من الشؤون الصحية بالباحة للمدرسة، وأوصت بتعليق العمل الحضوري بالمدرسة لمدة خمسة أيام.

الجدير ذكره أن الدليل الإجرائي لآلية التعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكَّدة الموجبة في المدارس، الصادر عن هيئة الصحة العامة، ورد فيه: "في حال كانت الحالة المرصودة تنتمي لفصل مختلف ومخالط مخالطة وثيقة (3 فصول أو أكثر) يتم تعليق العمل في المدرسة لمدة 2-5 أيام؛ حتى يتسنى لفريق الصحة العامة بالمنطقة التدخُّل، وتحديد مستوى التعامل مع الحالات المشتبهة. ويتم تحديد الفترة المناسبة لإيقاف العمل في المدرسة بحسب مرئيات الصحة العامة، كما يتم مراقبة المخالطين وعزلهم لمدة 10 أيام".

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بعد إصابة معلمين وطلاب بـ"كورونا".. مدير تعليم الباحة يوجِّه بتعليق الدراسة الحضورية في إحدى مدارس المنطقة
سبق

وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة بتعليق الدراسة حضوريًّا بإحدى المدارس التابعة لمكتب تعليم وسط الباحة، واستمرارها عن بُعد عبر منصة مدرستي.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فقد وجَّه الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني، المدير العام لتعليم الباحة بتعليق الدراسة الحضورية في المدرسة؛ لوجود قرابة عشر حالات تأكدت إصابتها بفيروس كورونا بين معلمي وطلاب المدرسة.

يأتي هذا بعد شخوص لجنة من الشؤون الصحية بالباحة للمدرسة، وأوصت بتعليق العمل الحضوري بالمدرسة لمدة خمسة أيام.

الجدير ذكره أن الدليل الإجرائي لآلية التعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكَّدة الموجبة في المدارس، الصادر عن هيئة الصحة العامة، ورد فيه: "في حال كانت الحالة المرصودة تنتمي لفصل مختلف ومخالط مخالطة وثيقة (3 فصول أو أكثر) يتم تعليق العمل في المدرسة لمدة 2-5 أيام؛ حتى يتسنى لفريق الصحة العامة بالمنطقة التدخُّل، وتحديد مستوى التعامل مع الحالات المشتبهة. ويتم تحديد الفترة المناسبة لإيقاف العمل في المدرسة بحسب مرئيات الصحة العامة، كما يتم مراقبة المخالطين وعزلهم لمدة 10 أيام".

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
01:07 AM

بعد إصابة معلمين وطلاب بـ"كورونا".. مدير تعليم الباحة يوجِّه بتعليق الدراسة الحضورية في إحدى مدارس المنطقة

التعليق يستمر لمدة 5 أيام.. ومراقبة المخالطين وعزلهم لمدة عشرة  أيام

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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14,342

وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة بتعليق الدراسة حضوريًّا بإحدى المدارس التابعة لمكتب تعليم وسط الباحة، واستمرارها عن بُعد عبر منصة مدرستي.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فقد وجَّه الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني، المدير العام لتعليم الباحة بتعليق الدراسة الحضورية في المدرسة؛ لوجود قرابة عشر حالات تأكدت إصابتها بفيروس كورونا بين معلمي وطلاب المدرسة.

يأتي هذا بعد شخوص لجنة من الشؤون الصحية بالباحة للمدرسة، وأوصت بتعليق العمل الحضوري بالمدرسة لمدة خمسة أيام.

الجدير ذكره أن الدليل الإجرائي لآلية التعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكَّدة الموجبة في المدارس، الصادر عن هيئة الصحة العامة، ورد فيه: "في حال كانت الحالة المرصودة تنتمي لفصل مختلف ومخالط مخالطة وثيقة (3 فصول أو أكثر) يتم تعليق العمل في المدرسة لمدة 2-5 أيام؛ حتى يتسنى لفريق الصحة العامة بالمنطقة التدخُّل، وتحديد مستوى التعامل مع الحالات المشتبهة. ويتم تحديد الفترة المناسبة لإيقاف العمل في المدرسة بحسب مرئيات الصحة العامة، كما يتم مراقبة المخالطين وعزلهم لمدة 10 أيام".

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