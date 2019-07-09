فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة من جائزة إثراء للفنون

تهدف لدعم وتحفيز المواهب في مجال الفنون المعاصرة

أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالشراكة مع معرض "آرتدبي" عن فتح باب التسجيل للمشاركة بالنسخة الثالثة من جائزة إثراء للفنون، ضمن جهوده اللامحدودة في دعم الفنّانين محلياً ودولياً، وذلك ابتداء من اليوم.

وتهدف المبادرة التي أطلقها المركز بالشراكة مع آرتدبي في عام 2017م للمرة الأولى، إلى دعم وتحفيز المواهب في مجال الفنون المعاصرة، وتوفير منصة للمجتمع الفني السعودي، لإيصال إبداعاته إلى المحافل العالمية.

وتتضمن شروط المسابقة، التي ينتهي التسجيل بها يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019م، أن يكون عمر المتقدم 18 عاماً فما فوق، إضافةً إلى إمكانية تقديم الأعمال فردياً أو ضمن مجموعة فنية على أن يكون للمتقدم عملاً واحداً فقط سواء كان فرداً أو مجموعة، وأن يتسم العمل بالحداثة والحصرية لمركز "إثراء" و"آرت دبي".

وسيحظى جميع الفنانين السعوديين والفنّانون المقيمون في المملكة لمدة 10 سنوات على الأقل بفرصة تقديم أعمالهم للمشاركة في المسابقة التي ستعلن نتائجها في شهر ديسمبر 2019م، وسيحصل الفائز فيها على مبلغ يصل إلى 100 ألف دولار، وذلك لإتمام تفويض فني يعرض أولاً ضمن معرض آرت دبي 2020م، في الفترة بين 25 و28 مارس قبل انتقال العمل إلى المجموعة الفنية الدائمة لمركز إثراء في الظهران، المملكة العربية السعودية.

وكان الفنان التشكيلي السعودي أيمن زيداني قد فاز بالدورة الأولى للجائزة بعمله "ميم" والذي عُرِض في آرت دبي في عام 2018م، فيما فازت الفنانة السعودية دانية الصالح بالدورة الثانية للجائزة بعملها "صوتم" والذي أُميط عنه النقاب في معرض آرت دبي 2019 ويعرض الآن ضمن معرض الذكاء الصناعي وحوار الثقافات في متحف الإرميتاج في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

من الجديرِ ذكره أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي هو مركز ثقافي وملتقى إبداعي يهدف إلى إثراء المجتمع السعودي عبر البرامج الثقافية والمعارض الفنية التي تسلط الضوء على المواهب السعودية داخل وخارج المملكة، وذلك لتقديم رحلةٍ غنيةٍ من الإبداع وتشجيع التعاون لتحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول لمجتمع المعرفة، حيث يعد المركز من أفضل 100 مكانٍ يمكن زيارته في العالم بحسب مجلة تايم الشهيرة في عام 2018م.