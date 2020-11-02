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كورونا في بينين.. 40 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ولا وفيات

إجمالي حالات الإصابة بلغت 2683

سجلت جمهورية بينين خلال الساعات الـ24 الماضية 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 2683 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، مع استقرار حالات الوفاة في عند 41 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في بينين.. 40 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ولا وفيات
سبق

سجلت جمهورية بينين خلال الساعات الـ24 الماضية 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 2683 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، مع استقرار حالات الوفاة في عند 41 حالة.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
04:43 PM

كورونا في بينين.. 40 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ولا وفيات

إجمالي حالات الإصابة بلغت 2683

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت جمهورية بينين خلال الساعات الـ24 الماضية 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 2683 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، مع استقرار حالات الوفاة في عند 41 حالة.

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