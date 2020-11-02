سجلت جمهورية بينين خلال الساعات الـ24 الماضية 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 2683 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، مع استقرار حالات الوفاة في عند 41 حالة.

كورونا في بينين.. 40 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ولا وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-02 سجلت جمهورية بينين خلال الساعات الـ24 الماضية 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 2683 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، مع استقرار حالات الوفاة في عند 41 حالة.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 04:43 PM

كورونا في بينين.. 40 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ولا وفيات إجمالي حالات الإصابة بلغت 2683





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سجلت جمهورية بينين خلال الساعات الـ24 الماضية 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 2683 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، مع استقرار حالات الوفاة في عند 41 حالة.