سجلت جمهورية بينين خلال الساعات الـ24 الماضية 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 2683 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، مع استقرار حالات الوفاة في عند 41 حالة.
كورونا في بينين.. 40 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ولا وفيات
إجمالي حالات الإصابة بلغت 2683
سجلت جمهورية بينين خلال الساعات الـ24 الماضية 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 2683 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، مع استقرار حالات الوفاة في عند 41 حالة.
سجلت جمهورية بينين خلال الساعات الـ24 الماضية 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
كورونا في بينين.. 40 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ولا وفيات
إجمالي حالات الإصابة بلغت 2683
سجلت جمهورية بينين خلال الساعات الـ24 الماضية 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 2683 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، مع استقرار حالات الوفاة في عند 41 حالة.