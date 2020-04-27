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"أمانة العاصمة المقدسة" تدعو الراغبين لممارسة بيع الخضار للتواصل معها

بعد تخصيص موقع مؤقت للبيع بمواقف حجز السيارات بطريق المدينة المنورة

دعت أمانة العاصمة المقدسة الراغبين في تخصيص مواقع لهم لبيع الخضار في مواقف حجز السيارات، إلى التواصل معها.

وقالت الأمانة، عبر حسابها: "بعد تخصيص موقع مؤقت لبيع الخضار والفواكه بمواقف حجز السيارات بطريق المدينة المنورة، ‏تدعو بلدية العمرة الفرعية، جميع المواطنين الذين سبق أن تقدموا بطلب تخصيص مواقع. ‏وذلك لسرعة مزاولة النشاط، ‏ومن يرغب في تخصيص موقع: ‏التواصل عبر واتساب 0553863200".
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"أمانة العاصمة المقدسة" تدعو الراغبين لممارسة بيع الخضار للتواصل معها
سبق

دعت أمانة العاصمة المقدسة الراغبين في تخصيص مواقع لهم لبيع الخضار في مواقف حجز السيارات، إلى التواصل معها.

وقالت الأمانة، عبر حسابها: "بعد تخصيص موقع مؤقت لبيع الخضار والفواكه بمواقف حجز السيارات بطريق المدينة المنورة، ‏تدعو بلدية العمرة الفرعية، جميع المواطنين الذين سبق أن تقدموا بطلب تخصيص مواقع. ‏وذلك لسرعة مزاولة النشاط، ‏ومن يرغب في تخصيص موقع: ‏التواصل عبر واتساب 0553863200".
‏‫


27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
10:48 PM

"أمانة العاصمة المقدسة" تدعو الراغبين لممارسة بيع الخضار للتواصل معها

بعد تخصيص موقع مؤقت للبيع بمواقف حجز السيارات بطريق المدينة المنورة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
768

دعت أمانة العاصمة المقدسة الراغبين في تخصيص مواقع لهم لبيع الخضار في مواقف حجز السيارات، إلى التواصل معها.

وقالت الأمانة، عبر حسابها: "بعد تخصيص موقع مؤقت لبيع الخضار والفواكه بمواقف حجز السيارات بطريق المدينة المنورة، ‏تدعو بلدية العمرة الفرعية، جميع المواطنين الذين سبق أن تقدموا بطلب تخصيص مواقع. ‏وذلك لسرعة مزاولة النشاط، ‏ومن يرغب في تخصيص موقع: ‏التواصل عبر واتساب 0553863200".
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