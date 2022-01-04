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أمانة عسير تضبط 35 منشأة مخالفة للتدابير الصحية

بعد 1254 جولة في المراكز التجارية وقاعات الأفراح

نفّذت فِرَق الرقابة المسائية بأمانة منطقة عسير، خلال اليومين الماضيين 1254 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وقاعات الأفراح بالمنطقة؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.. ونتج عن تلك الجولات ضبط 35 منشأة مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، في المراكز التجارية وقاعات الأفراح؛ للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

ودعت أمانة عسير، الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، لمعالجتها عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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أمانة عسير تضبط 35 منشأة مخالفة للتدابير الصحية
سبق

نفّذت فِرَق الرقابة المسائية بأمانة منطقة عسير، خلال اليومين الماضيين 1254 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وقاعات الأفراح بالمنطقة؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.. ونتج عن تلك الجولات ضبط 35 منشأة مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، في المراكز التجارية وقاعات الأفراح؛ للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

ودعت أمانة عسير، الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، لمعالجتها عبر رقم البلاغات الموحد 940.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
12:43 PM

أمانة عسير تضبط 35 منشأة مخالفة للتدابير الصحية

بعد 1254 جولة في المراكز التجارية وقاعات الأفراح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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نفّذت فِرَق الرقابة المسائية بأمانة منطقة عسير، خلال اليومين الماضيين 1254 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وقاعات الأفراح بالمنطقة؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.. ونتج عن تلك الجولات ضبط 35 منشأة مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، في المراكز التجارية وقاعات الأفراح؛ للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

ودعت أمانة عسير، الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، لمعالجتها عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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