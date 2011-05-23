النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير جازان يوجّه بمضاعفة الرقابة وعدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية

مؤكداً حرصه ونائبه على متابعة كل ما يسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ التدابير الوقائية

وجّه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، الجهات الحكومية بالمنطقة، بمضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية والعمل بشكلٍ مكثّف وعلى مدار الساعة، وعدم التهاون في رصد أي مخالفات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكّد، ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حدّدتها وزارة الصحة، مؤكداً حرصه ونائبه على متابعة كل ما يسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية، بالتنسيق مع الأمانة والتجارة والشؤون الإسلامية والجهات المعنية الأخرى بالمنطقة.

ودعا ‏الأمير المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود القائمة على خدمتهم وحمايتهم بدعم من القيادة الحكيمة والوزارات المعنية من خلال التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء وجودهم بالجوامع والمساجد والمجمعات التجارية والأسواق والمطاعم والأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، راجياً الصحة والسلامة للجميع.

أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير جازان يوجّه بمضاعفة الرقابة وعدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية
سبق

وجّه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، الجهات الحكومية بالمنطقة، بمضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية والعمل بشكلٍ مكثّف وعلى مدار الساعة، وعدم التهاون في رصد أي مخالفات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكّد، ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حدّدتها وزارة الصحة، مؤكداً حرصه ونائبه على متابعة كل ما يسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية، بالتنسيق مع الأمانة والتجارة والشؤون الإسلامية والجهات المعنية الأخرى بالمنطقة.

ودعا ‏الأمير المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود القائمة على خدمتهم وحمايتهم بدعم من القيادة الحكيمة والوزارات المعنية من خلال التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء وجودهم بالجوامع والمساجد والمجمعات التجارية والأسواق والمطاعم والأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، راجياً الصحة والسلامة للجميع.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
12:17 PM

أمير جازان يوجّه بمضاعفة الرقابة وعدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية

مؤكداً حرصه ونائبه على متابعة كل ما يسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ التدابير الوقائية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
505

وجّه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، الجهات الحكومية بالمنطقة، بمضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية والعمل بشكلٍ مكثّف وعلى مدار الساعة، وعدم التهاون في رصد أي مخالفات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكّد، ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حدّدتها وزارة الصحة، مؤكداً حرصه ونائبه على متابعة كل ما يسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية، بالتنسيق مع الأمانة والتجارة والشؤون الإسلامية والجهات المعنية الأخرى بالمنطقة.

ودعا ‏الأمير المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود القائمة على خدمتهم وحمايتهم بدعم من القيادة الحكيمة والوزارات المعنية من خلال التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء وجودهم بالجوامع والمساجد والمجمعات التجارية والأسواق والمطاعم والأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، راجياً الصحة والسلامة للجميع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,983
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,676
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,476
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,239

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة