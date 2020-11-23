النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدي الرياض" ينظم اللقاء المفتوح السادس مع المواطنين بعد غد

سوف يناقش عدداً من القضايا المتعلقة بالخدمات العامة والشأن البلدي

ينظم المجلس البلدي لمدينة الرياض، اللقاء المفتوح السادس مع ساكني الرياض، بعد غد الأربعاء، بعد صلاة العشاء مباشرة، لمناقشة عدد من القضايا التي تهم سكان العاصمة حالياً.

وحدد بلدي الرياض قاعة مدارس المتقدمة الأهلية بحي العقيق على طريق البحر المتوسط لعقد اللقاء، واضعا عدداً من القضايا المتعلقة بالخدمات العامة والشأن البلدي.

ووجه بلدي الرياض دعوة عامة إلى ساكني الرياض لحضور اللقاء وطرح استفساراتهم ومقترحاتهم على المجلس البلدي والجهات الخدمية المشاركة باللقاء، للإفادة منها.

وسيشارك في اللقاء أعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض، ووكلاء ومدراء إدارات أمانة الرياض ورؤساء بلديات المعذر، والشميسي، والشمال، والعليا، وعدد من ممثلي الجهات الخدمية، مثل: الهيئة الملكية بالرياض، ووزارة النقل، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإدارة مرور الرياض، شركة المياه الوطنية، وشركة الكهرباء.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بلدي الرياض" ينظم اللقاء المفتوح السادس مع المواطنين بعد غد
سبق

ينظم المجلس البلدي لمدينة الرياض، اللقاء المفتوح السادس مع ساكني الرياض، بعد غد الأربعاء، بعد صلاة العشاء مباشرة، لمناقشة عدد من القضايا التي تهم سكان العاصمة حالياً.

وحدد بلدي الرياض قاعة مدارس المتقدمة الأهلية بحي العقيق على طريق البحر المتوسط لعقد اللقاء، واضعا عدداً من القضايا المتعلقة بالخدمات العامة والشأن البلدي.

ووجه بلدي الرياض دعوة عامة إلى ساكني الرياض لحضور اللقاء وطرح استفساراتهم ومقترحاتهم على المجلس البلدي والجهات الخدمية المشاركة باللقاء، للإفادة منها.

وسيشارك في اللقاء أعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض، ووكلاء ومدراء إدارات أمانة الرياض ورؤساء بلديات المعذر، والشميسي، والشمال، والعليا، وعدد من ممثلي الجهات الخدمية، مثل: الهيئة الملكية بالرياض، ووزارة النقل، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإدارة مرور الرياض، شركة المياه الوطنية، وشركة الكهرباء.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
10:36 PM

"بلدي الرياض" ينظم اللقاء المفتوح السادس مع المواطنين بعد غد

سوف يناقش عدداً من القضايا المتعلقة بالخدمات العامة والشأن البلدي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
55

ينظم المجلس البلدي لمدينة الرياض، اللقاء المفتوح السادس مع ساكني الرياض، بعد غد الأربعاء، بعد صلاة العشاء مباشرة، لمناقشة عدد من القضايا التي تهم سكان العاصمة حالياً.

وحدد بلدي الرياض قاعة مدارس المتقدمة الأهلية بحي العقيق على طريق البحر المتوسط لعقد اللقاء، واضعا عدداً من القضايا المتعلقة بالخدمات العامة والشأن البلدي.

ووجه بلدي الرياض دعوة عامة إلى ساكني الرياض لحضور اللقاء وطرح استفساراتهم ومقترحاتهم على المجلس البلدي والجهات الخدمية المشاركة باللقاء، للإفادة منها.

وسيشارك في اللقاء أعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض، ووكلاء ومدراء إدارات أمانة الرياض ورؤساء بلديات المعذر، والشميسي، والشمال، والعليا، وعدد من ممثلي الجهات الخدمية، مثل: الهيئة الملكية بالرياض، ووزارة النقل، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإدارة مرور الرياض، شركة المياه الوطنية، وشركة الكهرباء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,052
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,193
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,718
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,497

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة