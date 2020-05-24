أمطار متوسطة على محافظة الطائف

هطلت، مساء اليوم، أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت مركز الشفا السياحي، ووادي ذي غزال، والحدبان، وجنوب المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.