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أمطار متوسطة على محافظة الطائف

هطلت، مساء اليوم، أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت مركز الشفا السياحي، ووادي ذي غزال، والحدبان، وجنوب المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار متوسطة على محافظة الطائف
سبق

هطلت، مساء اليوم، أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت مركز الشفا السياحي، ووادي ذي غزال، والحدبان، وجنوب المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
03:33 PM

أمطار متوسطة على محافظة الطائف

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
0
2,044

هطلت، مساء اليوم، أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت مركز الشفا السياحي، ووادي ذي غزال، والحدبان، وجنوب المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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