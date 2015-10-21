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نجاحات فاقت الأخطاء.. الكويت تعلن عودة الحياة الطبيعية في البلاد

إلغاء القرارات الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد-19 للمحصنين

أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم، عودة الحياة الطبيعية الحذرة في دولة الكويت ودخول المرحلة الخامسة والأخيرة من خطة العودة للحياة الطبيعية وإلغاء القرارات الاحترازية لمواجهة وباء (كوفيد 19) للمحصنين.

وقال سموه في مؤتمر صحفي بشأن آخر تطورات إجراءات الحكومة في مواجهة وباء (كوفيد-19): "نحن اليوم أمام مسؤولية جديدة عنوانها (الكويت بعد الجائحة) بدأ الإعداد والاستعداد لها منذ أشهر وبإذن الله ننهض جميعا في الكويت ونحقق تطلعات أمير البلاد و ولي عهده في رفعة الكويت وشعبها".

وأكد أن النجاحات في مواجهة الأزمة فاقت الأخطاء وقللت من الأضرار، وقال: "نحن والعالم كنا أمام اختبار غير مسبوق على كل المستويات، وفي مواجهة أخطار اقتصادية غير متوقعة وأمام تحديات غير معروفة المدى ولله الحمد أثبت الكويتيون قدرتهم على مواجهة الكوارث والعبور بالدولة إلى بر الأمان".

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نجاحات فاقت الأخطاء.. الكويت تعلن عودة الحياة الطبيعية في البلاد
سبق

أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم، عودة الحياة الطبيعية الحذرة في دولة الكويت ودخول المرحلة الخامسة والأخيرة من خطة العودة للحياة الطبيعية وإلغاء القرارات الاحترازية لمواجهة وباء (كوفيد 19) للمحصنين.

وقال سموه في مؤتمر صحفي بشأن آخر تطورات إجراءات الحكومة في مواجهة وباء (كوفيد-19): "نحن اليوم أمام مسؤولية جديدة عنوانها (الكويت بعد الجائحة) بدأ الإعداد والاستعداد لها منذ أشهر وبإذن الله ننهض جميعا في الكويت ونحقق تطلعات أمير البلاد و ولي عهده في رفعة الكويت وشعبها".

وأكد أن النجاحات في مواجهة الأزمة فاقت الأخطاء وقللت من الأضرار، وقال: "نحن والعالم كنا أمام اختبار غير مسبوق على كل المستويات، وفي مواجهة أخطار اقتصادية غير متوقعة وأمام تحديات غير معروفة المدى ولله الحمد أثبت الكويتيون قدرتهم على مواجهة الكوارث والعبور بالدولة إلى بر الأمان".

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
06:51 PM

نجاحات فاقت الأخطاء.. الكويت تعلن عودة الحياة الطبيعية في البلاد

إلغاء القرارات الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد-19 للمحصنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم، عودة الحياة الطبيعية الحذرة في دولة الكويت ودخول المرحلة الخامسة والأخيرة من خطة العودة للحياة الطبيعية وإلغاء القرارات الاحترازية لمواجهة وباء (كوفيد 19) للمحصنين.

وقال سموه في مؤتمر صحفي بشأن آخر تطورات إجراءات الحكومة في مواجهة وباء (كوفيد-19): "نحن اليوم أمام مسؤولية جديدة عنوانها (الكويت بعد الجائحة) بدأ الإعداد والاستعداد لها منذ أشهر وبإذن الله ننهض جميعا في الكويت ونحقق تطلعات أمير البلاد و ولي عهده في رفعة الكويت وشعبها".

وأكد أن النجاحات في مواجهة الأزمة فاقت الأخطاء وقللت من الأضرار، وقال: "نحن والعالم كنا أمام اختبار غير مسبوق على كل المستويات، وفي مواجهة أخطار اقتصادية غير متوقعة وأمام تحديات غير معروفة المدى ولله الحمد أثبت الكويتيون قدرتهم على مواجهة الكوارث والعبور بالدولة إلى بر الأمان".

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