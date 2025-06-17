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"جوجل" تُوَسّع خدمة "دردشة الفيديو" لأكثر من 32 شخصًا

متاحة حاليًا على نسخة سطح المكتب وقريبًا للهواتف الذكية

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" قررت أن تدعم خدمة "جوجل ديو" للتراسل الفوري؛ بحيث يمكن إجراء اتصالات فيديو جماعية لأكثر من 32 شخصًا دفعة واحدة.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تلك الخدمة لتوسعة عدد المشاركين في "جوجل ديو"؛ ستكون متاحة حاليًا على نسخة سطح المكتب؛ فيما ستطرح تحديثًا مرتقبًا لنسخة الهواتف الذكية.

كما أضاف "جوجل ديو" عددًا من التحديثات والمؤثرات الجديدة، التي تضيف تأثيرات الواقع المعزز اللطيفة، مثلها مثل "سناب شات"؛ مما يجعل دردشة الفيديو أكثر متعة للأطفال والبالغين.

ويمكن الاستمتاع بإمكانية إجراء مكالمة جماعية عبر "جوجل ديو" عبر متصفحات "جوجل كروم" تحديدًا.

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي يزيد فيها "جوجل ديو" هذا العام الحد الأقصى لمكالمات الفيديو؛ ففي مارس، تَوَسعت من 8 إلى 12 شخصًا.

شركة جوجل جوجل ديو

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"جوجل" تُوَسّع خدمة "دردشة الفيديو" لأكثر من 32 شخصًا
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" قررت أن تدعم خدمة "جوجل ديو" للتراسل الفوري؛ بحيث يمكن إجراء اتصالات فيديو جماعية لأكثر من 32 شخصًا دفعة واحدة.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تلك الخدمة لتوسعة عدد المشاركين في "جوجل ديو"؛ ستكون متاحة حاليًا على نسخة سطح المكتب؛ فيما ستطرح تحديثًا مرتقبًا لنسخة الهواتف الذكية.

كما أضاف "جوجل ديو" عددًا من التحديثات والمؤثرات الجديدة، التي تضيف تأثيرات الواقع المعزز اللطيفة، مثلها مثل "سناب شات"؛ مما يجعل دردشة الفيديو أكثر متعة للأطفال والبالغين.

ويمكن الاستمتاع بإمكانية إجراء مكالمة جماعية عبر "جوجل ديو" عبر متصفحات "جوجل كروم" تحديدًا.

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي يزيد فيها "جوجل ديو" هذا العام الحد الأقصى لمكالمات الفيديو؛ ففي مارس، تَوَسعت من 8 إلى 12 شخصًا.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
01:41 PM

"جوجل" تُوَسّع خدمة "دردشة الفيديو" لأكثر من 32 شخصًا

متاحة حاليًا على نسخة سطح المكتب وقريبًا للهواتف الذكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" قررت أن تدعم خدمة "جوجل ديو" للتراسل الفوري؛ بحيث يمكن إجراء اتصالات فيديو جماعية لأكثر من 32 شخصًا دفعة واحدة.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تلك الخدمة لتوسعة عدد المشاركين في "جوجل ديو"؛ ستكون متاحة حاليًا على نسخة سطح المكتب؛ فيما ستطرح تحديثًا مرتقبًا لنسخة الهواتف الذكية.

كما أضاف "جوجل ديو" عددًا من التحديثات والمؤثرات الجديدة، التي تضيف تأثيرات الواقع المعزز اللطيفة، مثلها مثل "سناب شات"؛ مما يجعل دردشة الفيديو أكثر متعة للأطفال والبالغين.

ويمكن الاستمتاع بإمكانية إجراء مكالمة جماعية عبر "جوجل ديو" عبر متصفحات "جوجل كروم" تحديدًا.

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي يزيد فيها "جوجل ديو" هذا العام الحد الأقصى لمكالمات الفيديو؛ ففي مارس، تَوَسعت من 8 إلى 12 شخصًا.

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