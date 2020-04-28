71 وفاة و1112 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 5877 حالة.
وحول الإصابات قالت الوزارة: تمّ تسجيل 1112 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 92584 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 5877 حالة.
وحول الإصابات قالت الوزارة: تمّ تسجيل 1112 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 92584 حالة.إيران فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 5877 حالة.
وحول الإصابات قالت الوزارة: تمّ تسجيل 1112 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 92584 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 5877 حالة.
وحول الإصابات قالت الوزارة: تمّ تسجيل 1112 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 92584 حالة.