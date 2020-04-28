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71 وفاة و1112 إصابة جديدة بكورونا في إيران

إجمالي الوفيات 5877 حالة والإصابات 92584

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 5877 حالة.

وحول الإصابات قالت الوزارة: تمّ تسجيل 1112 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 92584 حالة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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71 وفاة و1112 إصابة جديدة بكورونا في إيران
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 5877 حالة.

وحول الإصابات قالت الوزارة: تمّ تسجيل 1112 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 92584 حالة.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
01:23 PM

71 وفاة و1112 إصابة جديدة بكورونا في إيران

إجمالي الوفيات 5877 حالة والإصابات 92584

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 5877 حالة.

وحول الإصابات قالت الوزارة: تمّ تسجيل 1112 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 92584 حالة.

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