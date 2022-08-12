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"الصحة" تعلن تسجيل 2151 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1569 إصابة

"الصحة" تعلن تسجيل 2151 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1569 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020، تسجيل 2151 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 257269 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1569 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 293037 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3269 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 32499 والحالات الحرجة 1826 حالة .

وقال "العبدالعالي": العمل يجري وباستمرار من قبل الجهات المختصة للتأكد ومتابعة كل ما يستجد بشأن اللقاحات، والعمل على توفير أي لقاح يثبت اعتماده ويجمع بين أمرين: أن يكون فعالاً ومأموناً.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن تسجيل 2151 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1569 إصابة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020، تسجيل 2151 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 257269 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1569 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 293037 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3269 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 32499 والحالات الحرجة 1826 حالة .

وقال "العبدالعالي": العمل يجري وباستمرار من قبل الجهات المختصة للتأكد ومتابعة كل ما يستجد بشأن اللقاحات، والعمل على توفير أي لقاح يثبت اعتماده ويجمع بين أمرين: أن يكون فعالاً ومأموناً.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
03:36 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
04:48 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 2151 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1569 إصابة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
18,664

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020، تسجيل 2151 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 257269 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1569 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 293037 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3269 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 32499 والحالات الحرجة 1826 حالة .

وقال "العبدالعالي": العمل يجري وباستمرار من قبل الجهات المختصة للتأكد ومتابعة كل ما يستجد بشأن اللقاحات، والعمل على توفير أي لقاح يثبت اعتماده ويجمع بين أمرين: أن يكون فعالاً ومأموناً.

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