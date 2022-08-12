"الصحة" تعلن تسجيل 2151 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1569 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020، تسجيل 2151 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 257269 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1569 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 293037 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3269 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 32499 والحالات الحرجة 1826 حالة .

وقال "العبدالعالي": العمل يجري وباستمرار من قبل الجهات المختصة للتأكد ومتابعة كل ما يستجد بشأن اللقاحات، والعمل على توفير أي لقاح يثبت اعتماده ويجمع بين أمرين: أن يكون فعالاً ومأموناً.