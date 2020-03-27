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"الغذاء والدواء" تحذر من 3 معقمات تحتوي كميات كحولية أقل من المسموح بها

دعت المستهلكين لعدم استخدامها والتوجه إلى منافذ البيع لاسترجاع قيمة مشترياتهم

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاثة معقمات جل لليدين، تحتوي على نسبة أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة.

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وتبين احتواء عدد من المعقمات على كمية أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة إيثانول أو إيزوبروبانول، ما يؤدي إلى ضعف فاعلية المنتج.

ويحمل المعقم الأول اسم "Alenora hand Sanitizer" من إنتاج مصنع Infinity Ins. ve San. Tic. Ltd. Sti في تركيا، ويشمل التحذير جميع التواريخ والتشكيلات.

أما المعقم الثاني فهو"Lucenti hand Sanitizer" من إنتاج الشركة العربية للعطور والصناعات التحويلية المحدودة، ويشمل التحذير جميع التواريخ والتشغيلات.

في حين يحمل المعقم الثالث اسم "Sanimar, Hand gel Sanitizer" من إنتاج مصنع الصباح للعطور وأدوات التجميل والمنظفات، ويشمل التحذير جميع التواريخ والتشغيلات.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى عدم استخدام المنتجات الثلاثة، والتوجه إلى منافذ البيع التي اشتروا المنتجات منها لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب تلك المنتجات من الأسواق، ومنع تداولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.

يذكر أن الإيثانول (الكحول الإيثيلي) الإيزوبروبانول (الكحول الإيزوبروبيلي) هما سائلان عديما اللون، يتميزان بقابلية الذوبان في الماء ويستخدمان في العديد من المنتجات، ولهما فاعلية في إزالة والتخلص من الجراثيم إذا استخدما بنسبة أكثر من 60% للإيثانول و70% للإيزوبروبانول في منتجات تعقيم اليدين.

الهيئة العامة للغذاء والدواء معقمات جل لليدين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تحذر من 3 معقمات تحتوي كميات كحولية أقل من المسموح بها
سبق

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاثة معقمات جل لليدين، تحتوي على نسبة أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة.

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وتبين احتواء عدد من المعقمات على كمية أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة إيثانول أو إيزوبروبانول، ما يؤدي إلى ضعف فاعلية المنتج.

ويحمل المعقم الأول اسم "Alenora hand Sanitizer" من إنتاج مصنع Infinity Ins. ve San. Tic. Ltd. Sti في تركيا، ويشمل التحذير جميع التواريخ والتشكيلات.

أما المعقم الثاني فهو"Lucenti hand Sanitizer" من إنتاج الشركة العربية للعطور والصناعات التحويلية المحدودة، ويشمل التحذير جميع التواريخ والتشغيلات.

في حين يحمل المعقم الثالث اسم "Sanimar, Hand gel Sanitizer" من إنتاج مصنع الصباح للعطور وأدوات التجميل والمنظفات، ويشمل التحذير جميع التواريخ والتشغيلات.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى عدم استخدام المنتجات الثلاثة، والتوجه إلى منافذ البيع التي اشتروا المنتجات منها لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب تلك المنتجات من الأسواق، ومنع تداولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.

يذكر أن الإيثانول (الكحول الإيثيلي) الإيزوبروبانول (الكحول الإيزوبروبيلي) هما سائلان عديما اللون، يتميزان بقابلية الذوبان في الماء ويستخدمان في العديد من المنتجات، ولهما فاعلية في إزالة والتخلص من الجراثيم إذا استخدما بنسبة أكثر من 60% للإيثانول و70% للإيزوبروبانول في منتجات تعقيم اليدين.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
08:10 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
03:59 PM

"الغذاء والدواء" تحذر من 3 معقمات تحتوي كميات كحولية أقل من المسموح بها

دعت المستهلكين لعدم استخدامها والتوجه إلى منافذ البيع لاسترجاع قيمة مشترياتهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاثة معقمات جل لليدين، تحتوي على نسبة أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة.

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وتبين احتواء عدد من المعقمات على كمية أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة إيثانول أو إيزوبروبانول، ما يؤدي إلى ضعف فاعلية المنتج.

ويحمل المعقم الأول اسم "Alenora hand Sanitizer" من إنتاج مصنع Infinity Ins. ve San. Tic. Ltd. Sti في تركيا، ويشمل التحذير جميع التواريخ والتشكيلات.

أما المعقم الثاني فهو"Lucenti hand Sanitizer" من إنتاج الشركة العربية للعطور والصناعات التحويلية المحدودة، ويشمل التحذير جميع التواريخ والتشغيلات.

في حين يحمل المعقم الثالث اسم "Sanimar, Hand gel Sanitizer" من إنتاج مصنع الصباح للعطور وأدوات التجميل والمنظفات، ويشمل التحذير جميع التواريخ والتشغيلات.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى عدم استخدام المنتجات الثلاثة، والتوجه إلى منافذ البيع التي اشتروا المنتجات منها لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب تلك المنتجات من الأسواق، ومنع تداولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.

يذكر أن الإيثانول (الكحول الإيثيلي) الإيزوبروبانول (الكحول الإيزوبروبيلي) هما سائلان عديما اللون، يتميزان بقابلية الذوبان في الماء ويستخدمان في العديد من المنتجات، ولهما فاعلية في إزالة والتخلص من الجراثيم إذا استخدما بنسبة أكثر من 60% للإيثانول و70% للإيزوبروبانول في منتجات تعقيم اليدين.

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