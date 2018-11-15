أمطار على المدينة ومحافظاتها.. و"الجهني":حالة تستمر للأربعاء المقبل

إغلاق طريق العيص - المثلث احترازيًّا بالتنسيق مع الشرطة لوجود سيول منقولة

شهدت منطقة المدينة المنورة هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة خلال الأيام الماضية من بداية الحالة الجوية، وذلك من يوم الثلاثاء الماضي حتى مساء اليوم الجمعة، حسب التنبيه الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وشملت الأمطار المدينة المنورة ومحافظاتها؛ وسالت إثرها كثير من الأودية، منها أودية كبر والقرن وركك ومصادر والصفيحة ورن والسلع والكظم وأم لصيفات ورحاب بمحافظة العيص.

كما تم إغلاق طريق العيص - المثلث احترازيًّا بالتنسيق مع الشرطة لوجود سيول منقولة، فيما شهدت بعض المراكز أمطارًا متوسطة، منها الصلصة والعشاش والثمد، وجرى وادي الفريق بمركز الحفيرة، ووادي العين بالصلصلة بمحافظة خيبر، ومركز اليتمة بمحافظة وادي الفرع، وقرية الفقعلي والبقاع والشرجة التابعة لمركز ينبع النخل، ووادي ضاحك بمحافظة ينبع، ومركز المسيجيد والشفية والقاحة بمحافظة بدر، والحناكية وقرية الفريش، وبعض الأحياء بالمدينة المنورة، وقرية صفينة بمحافظة المهد، دون أي بلاغات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد مبارك الجهني، أنه ورد استمرار الحالة المطرية وحالة عدم الاستقرار حسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتأثُّر أجواء منطقة المدينة المنورة بحالة عدم الاستقرار بداية من يوم غد السبت إلى الأربعاء الموافق ١٤٤١/ ٣/ ٢٣.

وكشف العميد الجهني أن الحالة تتمثل في هطول أمطار رعدية متوسطة، ورياح شمالية وجنوبية نشطة، تصل سرعتها إلى 45 كيلومترًا في الساعة؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأضاف "الجهني" بأن الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة يعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية، ورفع درجة الجاهزية، والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمعنية بتدابير الدفاع المدني.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع من مواطنين ومقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، مع أهمية الالتزام باشتراطات السلامة، والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب، وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول فيها، وأخذ الحذر من السيول المنقولة، والتأكد من سلامة الطرق قبل العبور لاحتمال انجراف التربة، أو وجود أتربة وصخور تعيق المرور.

وشدَّدت على أهمية اتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.