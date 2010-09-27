النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعليم" تحدِّد ضوابط طلب السفر "للطلبة المبتعثين" للفئات الثلاث.. تعرَّف عليها

لإصدار تصريح عبر "أبشر" ضمن الحالات المستثناة

اشترطت "وزارة التعليم" للطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الراغبين في السفر للخارج تقديم خطاب أو بريد إلكتروني من الجامعة أو المستشفى التعليمي، يتضمن ضرورة حضور الطالب أو المتدرب إلى دولة الدراسة أو التدريب، وتاريخ بداية الدراسة أو البرنامج التدريبي، ووجود تأشيرة دراسية سارية المفعول وفقًا لنظام دولة الدراسة.

وأوضح طارق الأحمري، المتحدث الرسمي "للتعليم العام"، أن هذه الضوابط والاشتراطات تشمل الطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص، والمتدربين في برامج الزمالة الطبية، ممن تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها مع مرافقيهم.

وأضاف بأن على المتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين من جهة حكومية تقديم وثيقة رسمية ومعتمدة (قرار الابتعاث أو التدريب) من قِبل جهة الابتعاث أو التدريب، موضحًا فيها تفاصيل البعثة أو التدريب، على أن يُسمح له بالسفر قبل بدء الدراسة بمدة لا تتجاوز أسبوعين.

فيما يجب على المتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين على حسابهم الخاص تقديم قرار من وزارة التعليم للموافقة على دراستهم.

وفيما يتعلق بالمتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين على حسابهم الخاص دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليم فيجب عليهم تقديم السِّجل الأكاديمي المحدَّث.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعليم" تحدِّد ضوابط طلب السفر "للطلبة المبتعثين" للفئات الثلاث.. تعرَّف عليها
سبق

اشترطت "وزارة التعليم" للطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الراغبين في السفر للخارج تقديم خطاب أو بريد إلكتروني من الجامعة أو المستشفى التعليمي، يتضمن ضرورة حضور الطالب أو المتدرب إلى دولة الدراسة أو التدريب، وتاريخ بداية الدراسة أو البرنامج التدريبي، ووجود تأشيرة دراسية سارية المفعول وفقًا لنظام دولة الدراسة.

وأوضح طارق الأحمري، المتحدث الرسمي "للتعليم العام"، أن هذه الضوابط والاشتراطات تشمل الطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص، والمتدربين في برامج الزمالة الطبية، ممن تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها مع مرافقيهم.

وأضاف بأن على المتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين من جهة حكومية تقديم وثيقة رسمية ومعتمدة (قرار الابتعاث أو التدريب) من قِبل جهة الابتعاث أو التدريب، موضحًا فيها تفاصيل البعثة أو التدريب، على أن يُسمح له بالسفر قبل بدء الدراسة بمدة لا تتجاوز أسبوعين.

فيما يجب على المتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين على حسابهم الخاص تقديم قرار من وزارة التعليم للموافقة على دراستهم.

وفيما يتعلق بالمتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين على حسابهم الخاص دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليم فيجب عليهم تقديم السِّجل الأكاديمي المحدَّث.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
11:24 PM

"التعليم" تحدِّد ضوابط طلب السفر "للطلبة المبتعثين" للفئات الثلاث.. تعرَّف عليها

لإصدار تصريح عبر "أبشر" ضمن الحالات المستثناة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
248

اشترطت "وزارة التعليم" للطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الراغبين في السفر للخارج تقديم خطاب أو بريد إلكتروني من الجامعة أو المستشفى التعليمي، يتضمن ضرورة حضور الطالب أو المتدرب إلى دولة الدراسة أو التدريب، وتاريخ بداية الدراسة أو البرنامج التدريبي، ووجود تأشيرة دراسية سارية المفعول وفقًا لنظام دولة الدراسة.

وأوضح طارق الأحمري، المتحدث الرسمي "للتعليم العام"، أن هذه الضوابط والاشتراطات تشمل الطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص، والمتدربين في برامج الزمالة الطبية، ممن تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها مع مرافقيهم.

وأضاف بأن على المتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين من جهة حكومية تقديم وثيقة رسمية ومعتمدة (قرار الابتعاث أو التدريب) من قِبل جهة الابتعاث أو التدريب، موضحًا فيها تفاصيل البعثة أو التدريب، على أن يُسمح له بالسفر قبل بدء الدراسة بمدة لا تتجاوز أسبوعين.

فيما يجب على المتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين على حسابهم الخاص تقديم قرار من وزارة التعليم للموافقة على دراستهم.

وفيما يتعلق بالمتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين على حسابهم الخاص دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليم فيجب عليهم تقديم السِّجل الأكاديمي المحدَّث.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,395
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,153
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,131
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,877

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد
وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

تركي بن خالد الخليف
إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة