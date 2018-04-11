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الصلاة فوق سطوح المنازل وتحت المطر.. هكذا يعيش أهالي "هروب" فترة منع التجول

المحافظة لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا

وثق المصور حسن هروبي، لحظات من حياة الأسرة في هروب، أثناء أداء الصلاة تحت زخات المطر وحاز تداولاً واسعًا وإعجابًا.

ونشر "الهروبي"، المقطع ظهر اليوم، وحاز تداولاً واسعًا، إذ بين المقطع جمال الطبيعة الريفية في جبال محافظة هروب شرق منطقة جازان.

ويعيش أهالي محافظة هروب بين جمال الطبيعة والحياة الريفية وفي أجواء غائمة وماطرة هذه الأيام خلال فترة منع التجول، والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ولم يعلن حتى اليوم أنه تم تسجيل أي حالة إصابة من تلك المحافظة.

https://twitter.com/hassan_haroobi/status/1248920103367913473?s=21

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصلاة فوق سطوح المنازل وتحت المطر.. هكذا يعيش أهالي "هروب" فترة منع التجول
سبق

وثق المصور حسن هروبي، لحظات من حياة الأسرة في هروب، أثناء أداء الصلاة تحت زخات المطر وحاز تداولاً واسعًا وإعجابًا.

ونشر "الهروبي"، المقطع ظهر اليوم، وحاز تداولاً واسعًا، إذ بين المقطع جمال الطبيعة الريفية في جبال محافظة هروب شرق منطقة جازان.

ويعيش أهالي محافظة هروب بين جمال الطبيعة والحياة الريفية وفي أجواء غائمة وماطرة هذه الأيام خلال فترة منع التجول، والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ولم يعلن حتى اليوم أنه تم تسجيل أي حالة إصابة من تلك المحافظة.

https://twitter.com/hassan_haroobi/status/1248920103367913473?s=21

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
08:35 PM

الصلاة فوق سطوح المنازل وتحت المطر.. هكذا يعيش أهالي "هروب" فترة منع التجول

المحافظة لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا

A A A
محمد المواسي - جازان
8
19,422

وثق المصور حسن هروبي، لحظات من حياة الأسرة في هروب، أثناء أداء الصلاة تحت زخات المطر وحاز تداولاً واسعًا وإعجابًا.

ونشر "الهروبي"، المقطع ظهر اليوم، وحاز تداولاً واسعًا، إذ بين المقطع جمال الطبيعة الريفية في جبال محافظة هروب شرق منطقة جازان.

ويعيش أهالي محافظة هروب بين جمال الطبيعة والحياة الريفية وفي أجواء غائمة وماطرة هذه الأيام خلال فترة منع التجول، والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ولم يعلن حتى اليوم أنه تم تسجيل أي حالة إصابة من تلك المحافظة.

https://twitter.com/hassan_haroobi/status/1248920103367913473?s=21

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