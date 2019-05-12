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طالب بمسح شامل.. "الشمراني": أنقذوا "العرضيات" من كورونا فالوضع كارثي

قال: الأكثرية لم يلتزموا بالإجراءات.. وهذه رسالتي لـ"الصحة"

يحذر الكاتب الصحفي أحمد الشمراني من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة العرضيات تتضاعف، مطالبًا بإجراء مسح شامل للمحافظة للوقوف على حقيقة الوضع الصحي، ومطالبًا الإدارة الصحية بالمحافظة بالاعتراف بالوضع وإبلاغه إلى وزارة الصحة، ولافتًا إلى عدم التزام أغلبية المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية.

معدل الإصابات مرتفع

وفي مقاله "كورونا تهاجم العرضيات!" بصحيفة "عكاظ"، يقول الشمراني: "مثل كل المحافظات في وطننا حاولت محافظة العرضيات التعامل مع جائحة كورونا وفق المتاح من الاحترازات والإرشادات، إلا أن كل ما فعلوه لم يرقَ إلى مستوى الوباء! .. هذه الأيام ارتفع معدل الأرقام بشكل مزعج في العرضيات (شمالية وجنوبية)، والمخاوف أن يرتفع العدد في ظل تواضع الخدمات الصحية في المحافظة والتي هي أقل من أن تستوعب تلك الأعداد التي تم توزيعها بين القنفذة المرجع الصحي للمحافظة ودور سكن تم استخدامها للعزل وإلى هنا والأمر عادي".

المخالطون والعمالة الوافدة

ويضيف الشمراني: "لكن غير العادي أن ثمة مخاوف سببها في المخالطين الذين لا نعلم كم عددهم في ظل عدم إيجاد آلية تعامل واضحة مع المصابين ومن خالطوهم في الأماكن أو المحال التجارية أو أسرهم؛ لأن قلة الوعي بين العمالة هي السائدة هناك، لا سيما أن العمالة الوافدة منتشرة في كل المحافظة، وأغلبهم لا يعون ماذا يعني كورونا، وبعضهم ينتشرون في الأودية والمزارع بطرق غير مشروعة، ولهذا أرى أن الوضع كارثي ما لم يكن هناك تضافر جهود بين كل الجهات المعنية لوقف الجائحة".

تحت مقصلة كورونا

وبلهجة تحذير يقول الكاتب: "خمسون حالة لا تمثل الحقيقة بل تقدم رقمًا أو عددًا تحت النظر الطبي، في حين هناك أعداد تحتاج مسحًا طبيًا والوصول إليها يحتاج إلى تعاون من الأهالي، فما ينقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي نصف الحقيقة والنصف الآخر من الحقيقة ينبغي أن تصل إليه وزارة الصحة التي هي اليوم تاج على رؤوسنا بقيادة وزيرها الذي أثبت أنه الرجل المناسب في المكان المناسب .. وهدفي هنا هو إيصال رسالة إلى كل من يعنيهم الأمر أن العرضيات تحت مقصلة كورونا وتسليط ضوء على واقع لا يحتمل التأخير .. المصيبة أن الأكثرية لم يلتزموا للأسف بالتعليمات بل واصلوا سهرهم وهذرهم عبر استراحات مستغلين غياب الرقابة كون المساحات واسعة والدوريات لا تستطيع تغطية كل المواقع .. المهم عندي أن تكثف الجهود في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تتسع الدائرة وتتضاعف الأرقام وينتشر الوباء".

مسح شامل

ويستشهد الشمراني بشهادات شهود عيان ويقول: "لكي تتضح الصورة أبلغني الزملاء صالح علي الشمراني وجاري يعن الله المنتشري وسعيد بن محمد بن ردفان الكثيري أن الحالات تتضاعف وتحتاج إلى ضرورة مسح شامل للمحافظة للوقوف المتضررين ومنع انتشارها".

أبرزوا الحقيقة

وينهي الشمراني متوجهًا إلى الإدارة الصحية بالمحافظة ويقول: "أتمنى من المعنيين بالصحة في محافظة العرضيات إبراز الحقيقة كما هي حقيقة بعدم قدرتهم على مواجهة كورونا حتى على الأقل تصل الرسالة إلى وزارة الصحة".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طالب بمسح شامل.. "الشمراني": أنقذوا "العرضيات" من كورونا فالوضع كارثي
سبق

يحذر الكاتب الصحفي أحمد الشمراني من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة العرضيات تتضاعف، مطالبًا بإجراء مسح شامل للمحافظة للوقوف على حقيقة الوضع الصحي، ومطالبًا الإدارة الصحية بالمحافظة بالاعتراف بالوضع وإبلاغه إلى وزارة الصحة، ولافتًا إلى عدم التزام أغلبية المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية.

معدل الإصابات مرتفع

وفي مقاله "كورونا تهاجم العرضيات!" بصحيفة "عكاظ"، يقول الشمراني: "مثل كل المحافظات في وطننا حاولت محافظة العرضيات التعامل مع جائحة كورونا وفق المتاح من الاحترازات والإرشادات، إلا أن كل ما فعلوه لم يرقَ إلى مستوى الوباء! .. هذه الأيام ارتفع معدل الأرقام بشكل مزعج في العرضيات (شمالية وجنوبية)، والمخاوف أن يرتفع العدد في ظل تواضع الخدمات الصحية في المحافظة والتي هي أقل من أن تستوعب تلك الأعداد التي تم توزيعها بين القنفذة المرجع الصحي للمحافظة ودور سكن تم استخدامها للعزل وإلى هنا والأمر عادي".

المخالطون والعمالة الوافدة

ويضيف الشمراني: "لكن غير العادي أن ثمة مخاوف سببها في المخالطين الذين لا نعلم كم عددهم في ظل عدم إيجاد آلية تعامل واضحة مع المصابين ومن خالطوهم في الأماكن أو المحال التجارية أو أسرهم؛ لأن قلة الوعي بين العمالة هي السائدة هناك، لا سيما أن العمالة الوافدة منتشرة في كل المحافظة، وأغلبهم لا يعون ماذا يعني كورونا، وبعضهم ينتشرون في الأودية والمزارع بطرق غير مشروعة، ولهذا أرى أن الوضع كارثي ما لم يكن هناك تضافر جهود بين كل الجهات المعنية لوقف الجائحة".

تحت مقصلة كورونا

وبلهجة تحذير يقول الكاتب: "خمسون حالة لا تمثل الحقيقة بل تقدم رقمًا أو عددًا تحت النظر الطبي، في حين هناك أعداد تحتاج مسحًا طبيًا والوصول إليها يحتاج إلى تعاون من الأهالي، فما ينقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي نصف الحقيقة والنصف الآخر من الحقيقة ينبغي أن تصل إليه وزارة الصحة التي هي اليوم تاج على رؤوسنا بقيادة وزيرها الذي أثبت أنه الرجل المناسب في المكان المناسب .. وهدفي هنا هو إيصال رسالة إلى كل من يعنيهم الأمر أن العرضيات تحت مقصلة كورونا وتسليط ضوء على واقع لا يحتمل التأخير .. المصيبة أن الأكثرية لم يلتزموا للأسف بالتعليمات بل واصلوا سهرهم وهذرهم عبر استراحات مستغلين غياب الرقابة كون المساحات واسعة والدوريات لا تستطيع تغطية كل المواقع .. المهم عندي أن تكثف الجهود في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تتسع الدائرة وتتضاعف الأرقام وينتشر الوباء".

مسح شامل

ويستشهد الشمراني بشهادات شهود عيان ويقول: "لكي تتضح الصورة أبلغني الزملاء صالح علي الشمراني وجاري يعن الله المنتشري وسعيد بن محمد بن ردفان الكثيري أن الحالات تتضاعف وتحتاج إلى ضرورة مسح شامل للمحافظة للوقوف المتضررين ومنع انتشارها".

أبرزوا الحقيقة

وينهي الشمراني متوجهًا إلى الإدارة الصحية بالمحافظة ويقول: "أتمنى من المعنيين بالصحة في محافظة العرضيات إبراز الحقيقة كما هي حقيقة بعدم قدرتهم على مواجهة كورونا حتى على الأقل تصل الرسالة إلى وزارة الصحة".

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
04:16 PM

طالب بمسح شامل.. "الشمراني": أنقذوا "العرضيات" من كورونا فالوضع كارثي

قال: الأكثرية لم يلتزموا بالإجراءات.. وهذه رسالتي لـ"الصحة"

A A A
أيمن حسن - الرياض
12
14,668

يحذر الكاتب الصحفي أحمد الشمراني من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة العرضيات تتضاعف، مطالبًا بإجراء مسح شامل للمحافظة للوقوف على حقيقة الوضع الصحي، ومطالبًا الإدارة الصحية بالمحافظة بالاعتراف بالوضع وإبلاغه إلى وزارة الصحة، ولافتًا إلى عدم التزام أغلبية المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية.

معدل الإصابات مرتفع

وفي مقاله "كورونا تهاجم العرضيات!" بصحيفة "عكاظ"، يقول الشمراني: "مثل كل المحافظات في وطننا حاولت محافظة العرضيات التعامل مع جائحة كورونا وفق المتاح من الاحترازات والإرشادات، إلا أن كل ما فعلوه لم يرقَ إلى مستوى الوباء! .. هذه الأيام ارتفع معدل الأرقام بشكل مزعج في العرضيات (شمالية وجنوبية)، والمخاوف أن يرتفع العدد في ظل تواضع الخدمات الصحية في المحافظة والتي هي أقل من أن تستوعب تلك الأعداد التي تم توزيعها بين القنفذة المرجع الصحي للمحافظة ودور سكن تم استخدامها للعزل وإلى هنا والأمر عادي".

المخالطون والعمالة الوافدة

ويضيف الشمراني: "لكن غير العادي أن ثمة مخاوف سببها في المخالطين الذين لا نعلم كم عددهم في ظل عدم إيجاد آلية تعامل واضحة مع المصابين ومن خالطوهم في الأماكن أو المحال التجارية أو أسرهم؛ لأن قلة الوعي بين العمالة هي السائدة هناك، لا سيما أن العمالة الوافدة منتشرة في كل المحافظة، وأغلبهم لا يعون ماذا يعني كورونا، وبعضهم ينتشرون في الأودية والمزارع بطرق غير مشروعة، ولهذا أرى أن الوضع كارثي ما لم يكن هناك تضافر جهود بين كل الجهات المعنية لوقف الجائحة".

تحت مقصلة كورونا

وبلهجة تحذير يقول الكاتب: "خمسون حالة لا تمثل الحقيقة بل تقدم رقمًا أو عددًا تحت النظر الطبي، في حين هناك أعداد تحتاج مسحًا طبيًا والوصول إليها يحتاج إلى تعاون من الأهالي، فما ينقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي نصف الحقيقة والنصف الآخر من الحقيقة ينبغي أن تصل إليه وزارة الصحة التي هي اليوم تاج على رؤوسنا بقيادة وزيرها الذي أثبت أنه الرجل المناسب في المكان المناسب .. وهدفي هنا هو إيصال رسالة إلى كل من يعنيهم الأمر أن العرضيات تحت مقصلة كورونا وتسليط ضوء على واقع لا يحتمل التأخير .. المصيبة أن الأكثرية لم يلتزموا للأسف بالتعليمات بل واصلوا سهرهم وهذرهم عبر استراحات مستغلين غياب الرقابة كون المساحات واسعة والدوريات لا تستطيع تغطية كل المواقع .. المهم عندي أن تكثف الجهود في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تتسع الدائرة وتتضاعف الأرقام وينتشر الوباء".

مسح شامل

ويستشهد الشمراني بشهادات شهود عيان ويقول: "لكي تتضح الصورة أبلغني الزملاء صالح علي الشمراني وجاري يعن الله المنتشري وسعيد بن محمد بن ردفان الكثيري أن الحالات تتضاعف وتحتاج إلى ضرورة مسح شامل للمحافظة للوقوف المتضررين ومنع انتشارها".

أبرزوا الحقيقة

وينهي الشمراني متوجهًا إلى الإدارة الصحية بالمحافظة ويقول: "أتمنى من المعنيين بالصحة في محافظة العرضيات إبراز الحقيقة كما هي حقيقة بعدم قدرتهم على مواجهة كورونا حتى على الأقل تصل الرسالة إلى وزارة الصحة".

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