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بالفيديو.. "شهامة" مالك إبل سعودي تخلص قطيع جاره الكويتي من احتجاز السيول لها.. هنا التفاصيل

قال: لم أفكر في الخوف والمغامرة بنفسي والجار نفديه بأرواحنا

في موقف بطولي تجسدت فيه الشهامة ونخوة الجار لجاره، أنقذ مواطن سعودي 50 ناقة لجاره الكويتي، بعد أن احتجزتها السيول في منطقة الصمان شمال المملكة.

وفي حديث للمواطن سلطان بن محمد آل رحيمة السبيعي الذي أنقذ الإبل المحتجزة، قال المواطن لـ"سبق": "اجتاحت السيول عزبة جاري رشيد الرشيدي من دولة الكويت قبل أيام غربي الغرابيات بالصمان، واحتجزت السيول نحو 50 من نوقه".

وأضاف "السبيعي": "جاري هو الآخر احتجزته السيول إبان قدومه من دولة الكويت بحفر الباطن، وقام بالاتصال علي ونخوتي بإخراج الإبل، وأبلغته بأني لن أدخر أي جهد، فإما أن ننقذها من الغرق أو نغرق معها".

وتابع: "الموقف احتاج مغامرتي بنفسي ومن هم برفقتي من عمال، فقمت بإحضار عدد من مكفولي (من دولة السودان) الذين يجيدون السباحة، وطلبت منهم الغوص والسباحة للوصول للإبل؛ لأن مياه السيول كانت غامرة للإبل إلى أرقابها وظهورها، وبعد وصول العمال للقطيع المحتجز، بدؤوا يدفعون ويسوقون الإبل من الخلف وأنا أمامها (انده لها) حتى تم إخراجها بالكامل".

وعن عدم خوفه من الغرق علق "السبيعي": "لم أفكر في الخوف والمغامرة بنفسي، والجار نفديه بأرواحنا".


واختتم قائلاً: "أرسلت مقاطع الفيديو لجاري أطمئنه بعد خروج الإبل، وكان شعوره لا يوصف كأي شعور أي شخص فقد الأمل بفقدان ماشيته، وبين حين وآخر أعادها الله له".


الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "شهامة" مالك إبل سعودي تخلص قطيع جاره الكويتي من احتجاز السيول لها.. هنا التفاصيل
سبق

في موقف بطولي تجسدت فيه الشهامة ونخوة الجار لجاره، أنقذ مواطن سعودي 50 ناقة لجاره الكويتي، بعد أن احتجزتها السيول في منطقة الصمان شمال المملكة.

وفي حديث للمواطن سلطان بن محمد آل رحيمة السبيعي الذي أنقذ الإبل المحتجزة، قال المواطن لـ"سبق": "اجتاحت السيول عزبة جاري رشيد الرشيدي من دولة الكويت قبل أيام غربي الغرابيات بالصمان، واحتجزت السيول نحو 50 من نوقه".

وأضاف "السبيعي": "جاري هو الآخر احتجزته السيول إبان قدومه من دولة الكويت بحفر الباطن، وقام بالاتصال علي ونخوتي بإخراج الإبل، وأبلغته بأني لن أدخر أي جهد، فإما أن ننقذها من الغرق أو نغرق معها".

وتابع: "الموقف احتاج مغامرتي بنفسي ومن هم برفقتي من عمال، فقمت بإحضار عدد من مكفولي (من دولة السودان) الذين يجيدون السباحة، وطلبت منهم الغوص والسباحة للوصول للإبل؛ لأن مياه السيول كانت غامرة للإبل إلى أرقابها وظهورها، وبعد وصول العمال للقطيع المحتجز، بدؤوا يدفعون ويسوقون الإبل من الخلف وأنا أمامها (انده لها) حتى تم إخراجها بالكامل".

وعن عدم خوفه من الغرق علق "السبيعي": "لم أفكر في الخوف والمغامرة بنفسي، والجار نفديه بأرواحنا".


واختتم قائلاً: "أرسلت مقاطع الفيديو لجاري أطمئنه بعد خروج الإبل، وكان شعوره لا يوصف كأي شعور أي شخص فقد الأمل بفقدان ماشيته، وبين حين وآخر أعادها الله له".


17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
08:43 PM

بالفيديو.. "شهامة" مالك إبل سعودي تخلص قطيع جاره الكويتي من احتجاز السيول لها.. هنا التفاصيل

قال: لم أفكر في الخوف والمغامرة بنفسي والجار نفديه بأرواحنا

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
24
25,115

في موقف بطولي تجسدت فيه الشهامة ونخوة الجار لجاره، أنقذ مواطن سعودي 50 ناقة لجاره الكويتي، بعد أن احتجزتها السيول في منطقة الصمان شمال المملكة.

وفي حديث للمواطن سلطان بن محمد آل رحيمة السبيعي الذي أنقذ الإبل المحتجزة، قال المواطن لـ"سبق": "اجتاحت السيول عزبة جاري رشيد الرشيدي من دولة الكويت قبل أيام غربي الغرابيات بالصمان، واحتجزت السيول نحو 50 من نوقه".

وأضاف "السبيعي": "جاري هو الآخر احتجزته السيول إبان قدومه من دولة الكويت بحفر الباطن، وقام بالاتصال علي ونخوتي بإخراج الإبل، وأبلغته بأني لن أدخر أي جهد، فإما أن ننقذها من الغرق أو نغرق معها".

وتابع: "الموقف احتاج مغامرتي بنفسي ومن هم برفقتي من عمال، فقمت بإحضار عدد من مكفولي (من دولة السودان) الذين يجيدون السباحة، وطلبت منهم الغوص والسباحة للوصول للإبل؛ لأن مياه السيول كانت غامرة للإبل إلى أرقابها وظهورها، وبعد وصول العمال للقطيع المحتجز، بدؤوا يدفعون ويسوقون الإبل من الخلف وأنا أمامها (انده لها) حتى تم إخراجها بالكامل".

وعن عدم خوفه من الغرق علق "السبيعي": "لم أفكر في الخوف والمغامرة بنفسي، والجار نفديه بأرواحنا".


واختتم قائلاً: "أرسلت مقاطع الفيديو لجاري أطمئنه بعد خروج الإبل، وكان شعوره لا يوصف كأي شعور أي شخص فقد الأمل بفقدان ماشيته، وبين حين وآخر أعادها الله له".


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