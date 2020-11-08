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"رابطة شقراء الخضراء".. مناشط وفعاليات.. زراعة 6 آلاف شجرة وبذرة وتنظيف الأودية

أزالت 750 طن مخلفات.. واستلمت الغابة الاصطناعية بالتعاون مع "البلدية" و"الزراعة"

تكثف رابطة شقراء الخضراء جهودها الأيام الحالية بعدد من الفعاليات والمناشط تتمثل في زراعة الأشجار، وتنظيف الأودية والمتنزهات من المخلفات بالتعاون مع بلدية شقراء ومكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء.

وتضمنت مناشط الرابطة، توقيع اتفاقية تعاون مع بلدية محافظة شقراء، وإزالة مخلفات ونفايات من المنتزهات والأودية، تجاوزت ٧٥٠ طناً بالتعاون مع بلدية شقراء، إضافة إلى زراعة أكثر من ٣٠٠٠ بذرة منوعة في الأودية القريبة من شقراء.

كما استلمت الرابطة مشروع الغابة الاصطناعية بالتعاون مع مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء، وكذا زراعة أكثر من ثلاثة آلاف أصيص بأشجار صحراوية متنوعة، إضافة إلى المشاركة في عدة مناسبات خاصة بالبيئة مع الجهات ذات العلاقة.

من جانبه، أكد مدير الرابطة عبدالرحمن أحمد البواردي، أن رابطة شقراء الخضراء هي مجموعة تطوعية تساهم في تنمية الوعي البيئي وحمایة البيئة وزيادة الرقعة الخضراء بمحافظة شقراء، والوصول إلى مجتمع على مستوى عال من الوعي والممارسات الإيجابية التي تكفل حمایة البيئة بالمملكة.

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"رابطة شقراء الخضراء".. مناشط وفعاليات.. زراعة 6 آلاف شجرة وبذرة وتنظيف الأودية
سبق

تكثف رابطة شقراء الخضراء جهودها الأيام الحالية بعدد من الفعاليات والمناشط تتمثل في زراعة الأشجار، وتنظيف الأودية والمتنزهات من المخلفات بالتعاون مع بلدية شقراء ومكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء.

وتضمنت مناشط الرابطة، توقيع اتفاقية تعاون مع بلدية محافظة شقراء، وإزالة مخلفات ونفايات من المنتزهات والأودية، تجاوزت ٧٥٠ طناً بالتعاون مع بلدية شقراء، إضافة إلى زراعة أكثر من ٣٠٠٠ بذرة منوعة في الأودية القريبة من شقراء.

كما استلمت الرابطة مشروع الغابة الاصطناعية بالتعاون مع مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء، وكذا زراعة أكثر من ثلاثة آلاف أصيص بأشجار صحراوية متنوعة، إضافة إلى المشاركة في عدة مناسبات خاصة بالبيئة مع الجهات ذات العلاقة.

من جانبه، أكد مدير الرابطة عبدالرحمن أحمد البواردي، أن رابطة شقراء الخضراء هي مجموعة تطوعية تساهم في تنمية الوعي البيئي وحمایة البيئة وزيادة الرقعة الخضراء بمحافظة شقراء، والوصول إلى مجتمع على مستوى عال من الوعي والممارسات الإيجابية التي تكفل حمایة البيئة بالمملكة.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
11:41 PM

"رابطة شقراء الخضراء".. مناشط وفعاليات.. زراعة 6 آلاف شجرة وبذرة وتنظيف الأودية

أزالت 750 طن مخلفات.. واستلمت الغابة الاصطناعية بالتعاون مع "البلدية" و"الزراعة"

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فلاح الجوفان - شقراء
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تكثف رابطة شقراء الخضراء جهودها الأيام الحالية بعدد من الفعاليات والمناشط تتمثل في زراعة الأشجار، وتنظيف الأودية والمتنزهات من المخلفات بالتعاون مع بلدية شقراء ومكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء.

وتضمنت مناشط الرابطة، توقيع اتفاقية تعاون مع بلدية محافظة شقراء، وإزالة مخلفات ونفايات من المنتزهات والأودية، تجاوزت ٧٥٠ طناً بالتعاون مع بلدية شقراء، إضافة إلى زراعة أكثر من ٣٠٠٠ بذرة منوعة في الأودية القريبة من شقراء.

كما استلمت الرابطة مشروع الغابة الاصطناعية بالتعاون مع مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء، وكذا زراعة أكثر من ثلاثة آلاف أصيص بأشجار صحراوية متنوعة، إضافة إلى المشاركة في عدة مناسبات خاصة بالبيئة مع الجهات ذات العلاقة.

من جانبه، أكد مدير الرابطة عبدالرحمن أحمد البواردي، أن رابطة شقراء الخضراء هي مجموعة تطوعية تساهم في تنمية الوعي البيئي وحمایة البيئة وزيادة الرقعة الخضراء بمحافظة شقراء، والوصول إلى مجتمع على مستوى عال من الوعي والممارسات الإيجابية التي تكفل حمایة البيئة بالمملكة.

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