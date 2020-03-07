بمناسبة يوم المرأة العالمي.. "كيان" للأيتام تقيم محاضرة لمستفيداتها

بعنوان "اصنعي واقعك" ومبادرة "أنت منا" التطوعية للأطفال

إيمانًا من جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة بدور المرأة في المجتمع، أقامت جمعية "كيان" ورشة عمل لمستفيداتها بعنوان "اصنعي واقعك" بمناسبة يوم المرأة العالمي، قدمتها المستشارة الأسرية والأخصائية النفسية منيرة محمد النصبان، مدربة معتمدة في إدارة الذات من المعهد التقني، كما تقيم الجمعية فعالية لأبنائها "الأيتام"، وهي مبادرة "أنت منا التطوعية" تحت مظلة مؤسسة سدين التطوعية بجدهَ.

وقد تناولت منيرة النصبان في ورشة العمل عددًا من المحاور منها: كيفية التعامل مع الأفكار وأثرها على الفرد هل تبحث عن واقع يشبهك؟ والأهم. هل أنت مستعد لصنعه؟ ثم عرضت عددًا من الأفكار والكلمات التي تخلق أسلوب حياتك، وأوضحت أنه بعد كل هذا تستطيع المرأة الآن وبتقنيات بسيطة صناعة الواقع الذي تريده. وأكدت على قوة الكلمة والفكرة، وتأثير الأفكار السلبية على الفرد، ومعرفة مصادر الأفكار وطرق التعامل معها واكتشاف الأنماط الفكرية الشخصية الحالية، ومراقبة الحديث الداخلي واكتشاف المعتقدات السلبية وتحويلها إلى إيجابية، وأهمية التوكيدات وكيفية صياغتها واستخدامها. وقد أثارت ورشة العمل اهتمام المستفيدات، وقد أبدين مشاركة فعالة في النقاش والمشاركة مما أثر معلوماتهم.

وعلى جانب آخر، أقامت جمعية كيان فعالية لأبنائها "الأيتام"، وهي مبادرة "بهجة" قدمها فريق "أنت منا التطوعية"، تحت مظلة مؤسسة سدين التطوعية بـجدة، وترأس المبادرة هاجر العبدلي، وقالت لمى الراجح من المبادرة: في أي مجتمع واعد نجد التطوع ركيزة أساسية وجزء لا يتجزأ من هيكله، فالتطوع ينشر العطاء والقيم وروح المبادرة بين المجتمع مما يسمو به ويرقى، لذلك حرصنا على إنشاء فريقنا التطوعي "أنت منّا" الذي نسعى فيه لخدمة ديننا ووطننا ومجتمعنا.

وقد اهتممنا بجمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة وتشرفنا بتقديم هذه مبادرة "بهجة" الترفيهية لهم لننشر الفرح والبهجة والسرور والمعرفة بين الأبناء عن طريق أفكار متطوعاتنا المبدعات، حيث أقمنا عددًا من الأركان، تتمثل في أعمال يدوية مثل -تلوين رسمة، تزيين بالرمل، تشكيل الطين وتلوينه، صلصال، ثم ركن المطبخ يتم فيه -تزيين كب كيك- تزيين ساندوتش، ثم ركن الألعاب الحركية مثل بولينج، ثم ركن سوبر ماركت، حيث الطفل يصبح قادرًا على الاعتماد على نفسه وواثق من قدراته بالاختيار، وركن مشغل، وعناية تزيين الشعر.